Son dakika haberi: Kuaförde taciz skandalı! Krem sürme bahanesiyle taciz etti...

İstanbul'da saçlarını kestirmek için kuaföre giden 15 yaşındaki erkek çocuğu berber tarafından tacize maruz kaldı. Olay geçtiğimiz aylarda Fatih'te meydana geldi. A.T., isimli çocuk pandemi nedeniyle açık bulduğu bir kuaföre girip saçlarını kestirmek istedi. Berber talebini kabul ettiği küçük çocuğa birde cilt bakımı yapmayı önerdi.

KREM SÜRME BAHANESİYLE TACİZ ETTİ

İddiaya göre 29 yaşındaki berber U.B., küçük çocuğa krem sürme bahanesiyle üzerini çıkartır tacizde bulunmaya başladı. Kuaför sahibinin kendisine farklı niyette davrandığını anlayan A.T., kendisini öpen U.B.'yi itip koşarak berberden uzaklaşmaya başladı.