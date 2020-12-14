Dayakçı sevgili yeniden gözaltında

Şişli'de ayrılmak isteyen kız arkadaşı Tuğba Erçakar'ı dakikalarca tekme tokat döven şahıs, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince yeniden gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 26 yaşındaki Tuğba Erçakar, Şişli'de kız arkadaşının evinde, ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. tarafından dakikalarca tekme tokat darp edilmişti. Olayın ardından saldırgan gözaltına alınmış ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Genç kadının darp edildiği ana ilişkin görüntüleri sosyal medyada yayınlayarak yardım istemesinin ardından şahıs, polis ekipleri tarafından ikinci kez gözaltına alındı. Öte yandan, görüntünün sosyal medyada yayınlanması sonrası vatandaşlar şahsa büyük tepki gösterdi