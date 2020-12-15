Türk istihbaratından Zindaşti operasyonu

Uyuşturucu kaçakçılığı, silahlı suç örgütü kurma, adam kaçırma ve cinayetlerle gündemden düşmeyen İranlı organize suç örgütü lideri Naci Şerifi Zindaşti, çeşitli suçlardan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası aldı. 2018'de ortadan kaybolan ve izine İran'da ulaşılan Zindaşti'nin adı, son olarak geçen ay bir cinayet teşebbüsü ile gündeme geldi. Zindaşti'nin kızı Arzu, 2014'te öldürülmüş, bu cinayetten 18 ay önce ise Arzu'nun hem sevgilisi hem kuzeni olan Emir G. şüpheli bir şekilde intihar etmişti. İddialara göre Zindaşti, Emir G.'nin ağabeyi Kadir G. hakkında ölüm kararı aldı. Bunun için ise Tolga Hakan C.'yi görevlendirdi. Tolga Hakan C. de cinayet karşılığında 600 bin liraya Mert A. ve B.D. ile anlaştı. Cinayeti izlemek için iki tetikçinin aracına canlı yayın düzeneği bile kurduran Tolga Hakan C.'nin anlaştığı M.A. ve B.D., İstanbul Polisi tarafından yakalanıp tutuklandı. 4 kişi de 19 Kasım'da gözaltına alındı. Böylece cinayet önlendi.Ancak asıl çarpıcı gelişme, bu cinayet planına ilişkin soruşturmada ortaya çıktı. O günlerde İran medyası, El-Ahvaziye örgütünün lideri Habip Farajollah Chaab'ın ülkeye getirildiğini duyurdu. MİT ile yürütülen ortak çalışmada, Chaab'ı Zindaşti'nin adamlarının kaçırdığı belirlendi. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, İran rejim karşıtı Ahvaz'ın Kurtuluşu İçin Arap Mücadelesi Hareketi (ASMLAL) İsveç yöneticisi Chaab, Zindaşti'nin ekibince İstanbul'da kaçırılıp İranlı istihbaratçıya teslim edildi. İşte detaylar:Kaçırma planını Zindaşti'nin kayınbiraderi Bahtiyar F. ve Nihat A. yaptı. Habip Farajollah Chaab, İranlı kadın istihbaratçı Saberin Saeidi ile buluşmak üzere 9 Ekim'de İsveç'ten İstanbul'a geldi. 18.30'da pasaport kontrol sırasına girdi. 18.47'de pasaport kontrolü yaptırdı. 18.49'da banttan valizini alıp 18.51'de pasaport alanını terk etti. 19.18'de bir telefon bayisine girdi. 22.00'de bayiden ayrılıp ticari taksi sırasına girdi. 19.42'de havaalanından ayrıldı. Chaab'ın İstanbul'dan İsveç'e rezerve edilmiş dönüş bileti de vardı ancak dönüş tarihinde uçağa binmemişti. Şüpheliler Bahtiyar F., F.D. ve F.F.'nin, 9 Ekim'de Esenyurt'taki bir yapı marketten plastik kelepçe ve bez satın aldığı saptandı. 9 Ekim'de Chaab ve Sabarin buluştu. Zindaşti'nin ekibindekiler, Chaab'ı araçta etkisiz hale getirdi. Uyku ilacı verilen Chaab, İstanbul'dan Van'a, oradan da kaçak yollarla İran'a geçirilerek İran istihbaratına teslim edildi.İran istihbaratının, 2015'ten itibaren İran rejimi muhaliflerine yönelik suikast eylemlerinde organize suç örgütü elebaşı Zindaşti ve ortağı Nihat Aşan liderliğindeki suç şebekesi ve uzantılarını kullandığı öğrenildi. 29 Kasım 2017'de GEM TV sahibi Saeed Karimian cinayeti ile bağlantılı firari sanık Ali K.'nin Zindaşti'nin şoförü ve yakın koruması, 14 Kasım 2019'da Masoud Molavi Vardanjani'nin İstanbul'da öldürülmesi olayının tetikçisi Abdulvahhab K.'nin, firari sanık Ali K.'nin kardeşi ve Zindaşti'nin bahçıvanı olduğu belirtildi.Chaab'ın kaçırılışında etkin rol alan şüphelilere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon başlatıldı. Van, İstanbul ve Ankara'da 13 kişi gözaltına alındı. 2'si serbest bırakıldı, 11'i tutuklandı.