Deprem mi oldu, en son nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 17 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri…

Aktif nitelikteki fay hatlarının uzanış doğrultusu üzerinde bulunan ülkemizde son dakika deprem olayları yaşanmaya devam ediyor. En son ülkemizde yaşanan şiddetli İzmir deprem olayı sonrası vatandaşlarımız 17 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerini yakından takip ederek yurtta ve dünyada meydana gelen son depremler ile ilgili bilgiler almak amacıyla deprem mi oldu, en son nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla araştırma yapıyor.

DEPREM Mİ OLDU, EN SON NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (17 ARALIK)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileriyle merak edilen Son dakika deprem verilerine ilişkin detaylar şöyle;