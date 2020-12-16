İstanbul Anadolu Adliyesi İcra Dairelerinde yeni dönem başladı

Türkiye Adalet Bakanlığı ve İspanya Anadalet arasında yürütülen 'İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması Projesi FAZ 1' kapsamında bugüne kadar küçük ve orta ölçekli 58 mahallede faaliyete geçirilen yeni icra modeli, FAZ 2 kapsamında kalan Ankara, İstanbul, Antalya, Adana ve Kayseri gibi büyük ölçekli mahallelerde farklı bir sistemle hayata geçirilmeye devam ediyor. Kayseri ve Antalya 2019 yılında faaliyete geçmişken İstanbul Anadolu İcra daireleri de bu hafta yeni sisteme geçiş yaptı.

HİZMETLER UZMANLAŞMIŞ BİRİMLERCE YÜRÜTÜLECEK

Türkiye Adalet Bakanlığı ve İspanya Anadalet arasında yürütülen 'İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması Projesi FAZ 2' kapsamında İstanbul Anadolu Adliyesi İcra dairelerinde Gayrimenkul Satış, Banka Alacakları ve Abonelik Sözleşmeleri (MTS) İcra Daireleri bu hafta itibariyle faaliyete geçti. Söz konusu Yeni İcra Dairesi Modelinde, birden fazla icra dairesi modeli terk edilerek Genel İcra Dairesi, Gayrimenkul Satış İcra Dairesi, Abonelik Sözleşmeleri İcra Dairesi ve Banka Alacakları İcra Dairesi olmak üzere 4 ana daire anlayışı benimsendi. Bu yeni sistemle Bakanlık, hizmetlerin uzmanlaşmış birimlerce yürütülmesini amaçlıyor.

UYAP ÜZERİNDEN İŞLEM YAPILACAK

Yeni İcra Dairesi Modeli'nin uzmanlaşma, karar alma sürecinde hızlılık, hata sayısının azalması konularında klasik icra modeline göre daha verimli olacağı hesaplandı. Aynı zamanda yeni sistemin avukatların, avukat yardımcılarının ve dosya taraflarının adliyedeki icra takiplerinde mesai saatlerinde azalma olmasına katkı sağlayacağı belirtildi. Yeni İcra Dairesi Modeli ile tüm dosyalardaki evraklar taranarak, UYAP sistemi aracılığıyla dijital ortamdan ulaşılabilir hale getirilecek.

'İŞ SAHİPLERİ VE AVUKATLAR İÇİN BÜYÜK KOLAYLIK'

İstanbul Anadolu Adliyesi'nin 11 Aralık 2020 tarihi itibariyle Yeni İcra Dairesi Modeline geçmesinin ardından Başsavcı vekili Uğur Seçgin icra dairelerindeki yeni sistemi anlattı. Seçgin açıklamasında Anadolu Adliyesi'nde yeni sisteme geçildiğini, bu sistemin amacının verimliliği arttırmak,insan gücünü aza indirmek ve icra dairelerindeki gereksiz kalabalığı önlemek olduğu, yapılan işlemlerin elektronik ortam üzerinden gerçekleştirileceğini söyledi.

Seçgin açıklamasını 'Yeni sistemle birlikte dairelerde fiziki dosya birikimi önlenecek. İş sahipleri ve avukatlar ofislerinden elektronik sistemle işlerini halledebilecekler. Bu amaca yönelik yeni çalıştırma ortamlarını oluşturduk. Zaman içinde Türkiye'deki tüm adliyelerde bu sisteme geçilmiş olacak. Bundan sonraki hedefimiz mevcut genel icra dairelerimizin de bu proje kapsamında genel icra dairesi modeline dönüştürülmesidir.' sözleriyle noktaladı.