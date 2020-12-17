Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık-1 Ocak tatil mi? Yılbaşı tatili takvimi...

2020 yılının bitmesine az bir zaman kala yılbaşında yaşanacak olan sokağa çıkma yasağının ardından yılbaşı tatili takvimi merak ediliyor. Öte yandan, yılbaşı öncesi 31 Aralık günü ek mesai durumunun olup olmadığı çalışanların da gündeminde yer alıyor. Peki; yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık-1 Ocak tatil mi? İşte yılbaşı tatili takvimi!
Yeni yıl bu yıl 31 Aralık Perşembe gününe denk geliyor. Corona virüsü nedeniyle yurt genelinde sokağa çıkma yasağı kısıtlaması belirtilen saat ve tarihlerde uygulanacak. Haberimizin içerisinden yılbaşı tatili takvimi hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
2020 YILBAŞI RESMİ TATİL GÜNLERİ
Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 31 Aralık yılbaşı akşamı, pandemi süreci dolayısıyla yurt genelinde sakin bir görünüm sergileyecek. 1 Ocak Cuma günü ise resmi tatil olacak.
31 Aralık Perşembe günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak.
YILBAŞINDA 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
31 Aralık saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı 4 Ocak 2021 tarihinde saat 05.00'de sona erecek.
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?
Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelmesi ardından tatil günleri merak konusu oldu. 1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatil olarak geçiyor.
31 ARALIK TATİL Mİ?
31 Aralık 2020 günü resmi tatil olmayacak.