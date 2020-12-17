Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık-1 Ocak tatil mi? Yılbaşı tatili takvimi...

2020 yılının bitmesine az bir zaman kala yılbaşında yaşanacak olan sokağa çıkma yasağının ardından yılbaşı tatili takvimi merak ediliyor. Öte yandan, yılbaşı öncesi 31 Aralık günü ek mesai durumunun olup olmadığı çalışanların da gündeminde yer alıyor. Peki; yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık-1 Ocak tatil mi? İşte yılbaşı tatili takvimi!

YILBAŞI TATİLİ TAKVİMİ

Yeni yıl bu yıl 31 Aralık Perşembe gününe denk geliyor. Corona virüsü nedeniyle yurt genelinde sokağa çıkma yasağı kısıtlaması belirtilen saat ve tarihlerde uygulanacak. Haberimizin içerisinden yılbaşı tatili takvimi hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.