Komisyonla hesap açtırıp suça sürüklediler!

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; iş adamlarını, profesörleri ve doktorları dolandırarak beş milyon liralık haksız kazanç sağlayan bir şebekeyi çökertmişti.

Çağrı Merkezleri açan dolandırıcılık şebekesi üyelerinin, bankaların iletişim numaralarının başlarına +90 koyarak internet aramalarıyla mağdurlara ulaştığı ve "Bankaların müşteri hizmetlerinden aranıyor" izlenimi vererek dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. "Şifreniz kırıldı. Değiştirmeniz gerekiyor" başta olmak üzere farklı bahanelerle ulaştıkları mağdurların şifrelerini elde eden ve banka hesaplarını boşaltan şebeke, 34 mağdurun şikayeti üzerine operasyonla çökertilmiş ve 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İŞ ADAMLARININ BİLGİLERİNİ ŞEBEKEYE AKTARDILAR

Dolandırıcılık suçlarından çok sayıda kaydı bulunduğu iddia edilen İ.Ç.'nin lideri olduğu şebeke ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şebeke üyelerinin, yüzde beş komisyon karşılığı anlaştıkları kişilere dolandırıcılık suçlarından elde ettikleri paraları muhafaza etmek için banka hesapları açtırdıkları ve suça sürükledikleri ortaya çıktı. Beş kişinin bu nedenle gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şebekeye tekstilci iş adamı T.B. 680 bin lira, Doktor V.Ö. 68 bin lira, özel kliniği bulunan Profesör K.K. ise 128 bin lira kaptırmıştı.

Bazı mağdurların "VIP Eskortluk" yapan kadın şebeke üyeleri tarafından tuzağa düşürüldüğü belirlenmiş, eskortluk yapan E.D., Z.A. ve S.Ç. isimli şebeke üyelerinin, birlikte oldukları zengin iş adamlarının kişisel bilgilerini şebekeye aktardığı saptanmıştı. Şebeke üyelerinin ise iş adamlarını hedefe alarak dolandırdıkları belirlenmişti. Eskort şebeke üyelerine dolandırıcılık olaylarından yüzde 10 komisyon ödemesi yapıldığı da ortaya çıkmıştı. Operasyonla gözaltına alınan şebeke üyelerinden 4'ü tutuklanmış, aralarında üç Eskort şebeke üyesinin de olduğu yedi şüpheliye ise "Ev Hapsi" verilmişti. Diğer şüpheliler ise "Adli Kontrol" şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.