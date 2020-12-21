Son dakika: Böylesini görmediniz! Ev değil sanki hayvanat bahçesi

Kocaeli'nde eşine az rastlanır bir operasyon gerçekleştiren emniyet güçleri deyim yerindeyse hayvanat bahçesine çevrilmiş evi ortaya çıkardı.

DUYUMLAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, İzmit İlçesi Yahya Kaptan Mahallesinde oturan bir kişinin, evinde çok sayıda beslenmesi yasak olan hayvan bulundurduğu ve bunun ticaretini yaptığı yönünde duyumlar alınması üzerine harekete geçildi.