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SON DAKİKA HABER - Aldatıldığını düşünen adamın intikamı şoke etti! Çırılçıplak soyup...

’dan gelen son dakika haberine göre aldatıldığını düşünen adamın karısı ile ilişki yaşadığını iddia ettiği adama akılalmaz bir ceza verdi. İddiaya göre akrabaları ile adamın evine geldikten sonra önce darp edip ardından çırılçıplak soyduktan sonra mahallede gezdirdiler. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 22.12.2020 07:16 Son Güncelleme: 22.12.2020 07:20 ABONE OL
SON DAKİKA HABER - Aldatıldığını düşünen adamın intikamı şoke etti! Çırılçıplak soyup...

İstanbul'un Halkalı ilçesi'nden gelen son dakika haberine göre, aldatıldığını düşünen kocanın intikamı acı oldu. Karısıyla gönül ilişkisi yaşadığını düşündüğü adamı çırılçıplak soyup, caddede ifşa etti. Duyanları şaşkına çeviren son dakika olayına ilişkin ayrıntılar şöyle;

İstanbul Halkalı'da geçtiğimiz hafta yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. Kalabalığı gören mahalle sakinleri bir şahsın koluna girmiş iki kişi tarafından çıplak halde gezdirildiğini gördü. Bazı mahalle sakinleri o anları kameraya aldı.

ÇIPLAK GEZDİRDİLER

İddiaya göre karısı ile ayrılma aşamasına gelen bir adam karısı ile gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü adamı buldu. Akrabaları ile birlikte o şahsın evine aldatıldığını düşünen koca önce adamı darp etti ardından çırılçıplak soydu ve mahallede gezdirmeye başladı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bir süre caddede ilerledikten sonra iddiaya göre, polis ekipleri çıplak adamı görüp müdahale etti. Önce adamın üzerine çöp poşeti geçirildi ve üzeri kapatıldı, ardından 3'ü de gözaltına alındı.

Son dakika: Aldattıldığını düşünen adamdan akılalmaz ceza! Çırılçıplak soyup mahallede gezdirdiler | Video

Karakolda birbirilerinden şikayetçi olmayınca hepsi serbest bırakıldı. Çıplak gezdirilen şahsın aldatma iddialarını kabul etmediği ileri sürüldü.

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SON DAKİKA HABER - Aldatıldığını düşünen adamın intikamı şoke etti! Çırılçıplak soyup...
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