SON DAKİKA HABER - Aldatıldığını düşünen adamın intikamı şoke etti! Çırılçıplak soyup...

İstanbul'un Halkalı ilçesi'nden gelen son dakika haberine göre, aldatıldığını düşünen kocanın intikamı acı oldu. Karısıyla gönül ilişkisi yaşadığını düşündüğü adamı çırılçıplak soyup, caddede ifşa etti. Duyanları şaşkına çeviren son dakika olayına ilişkin ayrıntılar şöyle;

İstanbul Halkalı'da geçtiğimiz hafta yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. Kalabalığı gören mahalle sakinleri bir şahsın koluna girmiş iki kişi tarafından çıplak halde gezdirildiğini gördü. Bazı mahalle sakinleri o anları kameraya aldı.