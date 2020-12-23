Teknoloji aşığı emniyet amiri: TOGG'u yakıtı bitmeyen bir otomobil yapabilirim

İzmir'de yaşayan emekli emniyet amiri Muammer Yıldız (63) sonsuz enerji üreten manyetik enerji makinesi yapmayı başardı. Mucit Yıldız bu teknoloji sayesinde şarjı bitmeyen cep telefonundan yakıtı bitmeyen otomobile kadar her şeyi üretebileceğini söylüyor. Philips'in projesi için teklif ettiği 15 milyar Euro'yu reddeden Yıldız, "Amaçları benim teknolojimi çalmak. Benim para ile bir işim yok. Ülkem kazansın istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Dünyanın bir numaralı enerji ülkesi olabiliriz. TOGG'u yakıtı bitmeyen bir otomobil haline getirebilirim. Enerjisi bitmeyen bir otomobil olabilir" dedi.

İzmir'de yaşayan evli iki çocuk babası emekli emniyet amiri Muammer Yıldız, ilk çalışmalarına çpolis akademisinde öğrenciyken yerçekimini yenmek amacıyla başladı. Uzun uğraşlar sonucunda emeklilik ikramiyesi ile hayalini kurduğu manyetik enerji makinesini yapmayı başardı. Mıknatısların belli bir formüle göre dizilmesinden yola çıkılarak itme ve çekme sağlaması sonucu cihaz sayesinde sürekli dairesel hareket sağlanıyor. Mıknatısların doğası gereği olan enerjiyi motor sayesinde herhangi bir ek yakıt kullanmadan elektriğe dönüştüren Yıldız, patentli icadını Türkiye'de üretebilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istiyor.

TEKNOLOJİYİ ALABİLMEK İÇİN PEŞİMDEN KOŞUYORLAR

Henüz yönetmelik olmadığı için üretim yapamadığını söyleyen Yıldız, "Akademide öğrenciyken yerçekimini yenmek isterken manyetik enerjiyi keşfettim. Kolej öğrencisiyken yemekhane nöbetçisiydik. Teneke kapağına basıp düştüm. Daha sonra o teneke kapaklarını fırlattım. Uçtuğunu gördüm. Serüvenim ilk bu şekilde başladı. Bu icadı yapabilmek için çok paralar harcadım. Emekli olana kadar hep icralarla uğraştım. Eşim de maddi sıkıntılar yaşadığım için bana çok kızdı. Ürettiğim cihazın içinde akü ya da benzeri bir şey yok. Türkiye'de üniversiteler buna karşı çıkıyor. İçinde başka bir şey olduğunu söylüyorlar. 'Sen polissin ne anlarsın' diyorlar. Yurt dışından bu teknolojiyi alabilmek için peşimden koşuyorlar. Türkiye'de ise bana sırt çeviriyorlar" dedi.

SAAT PİLİNDEN JET MOTORUNA KADAR HER ŞEY YAPABİLİRİM

1 beygirden, 5 bin beygire kadar farklı güç üretebilen makineler yapabileceğini söyleyen Yıldız, " Yönetmelik olmadığı için üretim yapamıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Yönetmelik çıkarsın ve bu aleti Türkiye'de üreteyim. Ülkemiz kazansın. Saat pilinden, telefon bataryasına, araba motorundan jet motorunda kadar her şeyi üretebilirim. Enerji ülkesi oluruz. Yurt dışına enerji bile satarız. Türkiye bambaşka bir ülke olabilir. Dünyanın bir numaralı ülkesi haline geliriz. TOGG'u yakıtı bitmeyen bir otomobil haline getirebilirim. Enerjisi bitmeyen bir otomobil olabilir" dedi.

PHİLİPS 15 MİLYAR EURO TEKLİF ETTİ

Rüzgar enerjisi santrallerinden de cihazı almak için gelenler olduğunu söyleyen Yıldız, "Rüzgar olmadığı zaman manyetik enerjiden faydalanıp rüzgar güllerini döndürmek istiyorlar. Ben bunu yapamam. Devleti kandırmaya çalışıyorlar. Bu işe asla girmem. Bugüne kadar teknolojimin detaylarını öğrenmek ve satın almak için 200 taneden fazla firmadan teklif geldi. Amerikalı tanınan bir firma 1 milyar 759 milyon dolar teklif yaptı. Bugüne kadarki en büyük teklifi Philps yaptı. 15 milyar Euro teklif etti. Philips'teki yetkililer, 'buraya ailenle geleceksin. Parayı Türkiye'ye aktaramazsın. Basın olmayacak. Yer göstereceğiz. Oraya gidip geleceksin. Bize teknolojiyi öğreteceksin' diyor. Benden bu teknolojiyi öğrendikten beni bir dakika tutmazlar. Benim teknolojimi çalmaya çalışıyorlar. Bu çok önemli bir buluş. Gemilere, F35'lerde bile kullanılabilir. Parayı düşünen biri olsam zaten çoktan bu teknolojiyi satmıştım. Her boyuttaki makine için ayrı formüller var. 40 binin üzerinde elimde formül var. Bu cihazı açıp bakmak istediklerinde mıknatıslar yerinden fırlıyor. Formülleri bilmeden yapmaları imkansız" diye konuştu.