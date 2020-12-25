Son dakika: Korona diye hastaneye kaldırdılar; iğrenç tecavüz ortaya çıktı!

3 YIL BOYUNCA TECAVÜZ

Henüz 15 yaşındaki çocuğa ilk olarak vana açmaya gittiği su deposunda tecavüz eden zanlı 3 yıl boyunca da "Seni seviyorum, evleneceğim, başkasına söylersen de öldürürüm" şeklindeki tehditlerle tecavüze devam etti. Tarlada çalışırken rahatsızlanınca Koronavirüse yakalandığı düşünülerek hastaneye götürülen E. Ö.'nün hamile olduğu ortaya çıktı.