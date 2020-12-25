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Son dakika: Korona diye hastaneye kaldırdılar; iğrenç tecavüz ortaya çıktı!

'in Musabeyli ilçesinde ortaya çıkan son dakika skandalı ve iğrenç tecavüz duyanları şoke ederken gencecik bir çocuğun hayatını karartan alçağın serbest bırakılması şaşkınlığı öfkeye dönüştürdü. Henüz 15 yaşındaki kız çocuğuna 3 yıl boyunca tecavüz eden 40 yaşındaki evli çocuklu ismindeki saldırganın serbest kalmasının ardından mağdur aile isyan etti; Aile son dakika açıklamasında "Cumhurbaşkanımız ve Adalet Bakanımız'dan bu ateşe bir su istiyoruz" dedi.

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 25.12.2020 08:34 Son Güncelleme: 25.12.2020 08:48 ABONE OL
Son dakika: Korona diye hastaneye kaldırdılar; iğrenç tecavüz ortaya çıktı!

Son dakika... Kilis'in Musabeyli ilçesinin Dorucak köyünde yaşayan E. Ö. 3 yıl önce henüz 15 yaşındayken, vanasını açmaya girdiği, babasının görevli olduğu su deposunda, 4 çocuk babası 40 yaşındaki İsmail Arzık'ın tecavüzüne uğradı. Tecavüzün ortaya çıkışı seneler sonra dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi endişesi ile oldu. Sonrasında yaşananlar ise tam bir felaket senaryosu. İşte mağdur kız ve ailesine yaşatılanlar;

3 YIL BOYUNCA TECAVÜZ

Henüz 15 yaşındaki çocuğa ilk olarak vana açmaya gittiği su deposunda tecavüz eden zanlı 3 yıl boyunca da "Seni seviyorum, evleneceğim, başkasına söylersen de öldürürüm" şeklindeki tehditlerle tecavüze devam etti. Tarlada çalışırken rahatsızlanınca Koronavirüse yakalandığı düşünülerek hastaneye götürülen E. Ö.'nün hamile olduğu ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDI AMA...

İsmail Arzık gözaltına alınırken, hastanede doğan bebek, devlet korumasına alındı. 12 gün tutuklu kalan Arzık ise avukatlarının yaptığı itiraz üzerine, adli kontrolle serbest bırakıldı. Ailenin avukatı İbrahim Halil Demircioğlu'nun defalarca tekrar tutuklanması için dilekçe vermesine rağmen "Mağdurun tahliyeye itiraz hakkı yok" denilerek olumsuz yanıt verildi.

ÇOCUĞU DÜŞÜR DEDİ!

İsmail Arzık'ın katılmadığı Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasına, mağdur kızın anne ve babası ile avukatları, ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının temsilcileri katıldı. Duruşmada ilk tecavüzten sonra tehditlerden korkusuna diğer tecavüzlere de boyun eğdiğini anlatarak, hamile olduğumu öğrenince, 'çocuğu düşür' dediğini anlattı.


Foto: arşiv

AİLE YARDIM BEKLİYOR

Baba Ş. Ö. ise "Sanığın kardeşi İsmail Arzık, hastaneye giderek, şikayeti geri çekmesi için kızımı tehdit etmiş" dedi. Anne S. Ö'de, "Bu adam ciğerimi yaktı, kızıma 3 yıl boyunca tecavüz etti. Cumhurbaşkanımızdan Adalet Bakanımızdan bizi yakan ateşe bir su atılmasını istiyorum" dedi.

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Son dakika: Korona diye hastaneye kaldırdılar; iğrenç tecavüz ortaya çıktı!
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