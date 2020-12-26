'Buraya mı yapayım! Çok sıkıştım" diyen sürücü ceza yazılır yazılmaz...

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, dün gece şüphe üzerine 16 KRM 40 plakalı otomobili durdurdu. Sürücü Menzeher A. (47), polislere inşaatta çalıştığını ve evine gittiğini söyledi. Kontrol sırasında polis, sürücünün ehliyetsiz olduğunu tespit etti.
Polis ekipleri ceza kesmek için işlem yaparken, Menzeher A., tuvaleti geldiğini söyledi. Menzeher A.'nın cezadan kurtulmak için böyle bir yola başvurduğunu düşünen polisler ise işleme devam etti.
Israrlarını sürdüren, "Buraya mı yapayım? Çok sıkıştım" diyen Menzeher A., işlemin tamamlanmasının ardından koşarak yakındaki caminin tuvaletine gitti.