Hijyen kitleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı

Şanlıurfa Ak Parti Siverek İlçe Belediyesi yapılan proje kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından temin edilen hijyen kitlerinin dağıtımına başlandı.



Plan Proje Müdürlüğü ekiplerince salgında risk grubunda olan vatandaşların hijyen malzemesine daha kolay ulaşmaları amacıyla Birleşmiş Milletler Göç Örgütüne (IOM) sunulan proje onaylandı.



Proje kapsamında BM Göç İdaresince temin edilen bin kişilik hijyen kiti, ekiplerce sokağa çıkma kısıtlarında evde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim ediliyor.



Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce ilçe genelinde belirlenen Suriyeli mülteciler ile ihtiyaç sahiplerine dağıtılan kitlerde eldiven, maske, dezenfektan, ıslak mendil, sabun, şampuan, çamaşır deterjanı, termometre, diş fırçası, diş macunu, havlu, tıraş malzemesi yer alıyor.



Yapılan projenin amacının koronavirüs salgınında risk grubunun korunmasına yönelik olduğunu belirtilirken dağıtımda aynı hedef kitleye ulaşılması planlanıyor.



Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kadir Yavuz, hijyen kitlerinin ekiplerce dağıtımının yapıldığını belirterek, "Plan Proje Müdürlüğümüzce hazırlanan proje kapsamında temin edilen hijyen kitleri, Beyaz Masa biriminde görevli arkadaşlarımızca dağıtılıyor. Daha önce belirlenen ve başta ilçemizdeki Suriyeli mülteciler olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın da yer aldığı adresleri ziyaret ederek kitleri teslim ediyoruz. Projenin amacı, koronavirüs salgınında risk altındaki grupta bulunan vatandaşların hijyen kitlerine ulaşmalarını kolaylaştırmaktır. Birleşmiş Milletler Göç İdaresince hazırlanan hijyen kitlerinin içeri bir hayli geniş tutulmuş durumda. Tabi tedbirler ve önlemler bundan ibaret değil, koronavirüsü birlik olursak yenebiliriz." dedi.