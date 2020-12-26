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MPİ ile açıklandı! ile 25 Aralık On numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Pazartesi ve Cuma günleri bünyesindeki MP TV canlı çekilişiyle kazandıran numaraları belirlenen MPİ 25 Aralık 2020 Cuma günü Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında yapılan canlı çekilişle kazandıran numaraları belli oldu. Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak MP TV canlı çekilişine dahil olan şans oyunu severler kazandıran numaraları öğrenmek ve sorgusu yapmak amacıyla 25 Aralık MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırmalar yapıyor. 25 Aralık MPİ On Numara sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detaylarına bu başlık altından erişerek şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 26.12.2020 07:01 Son Güncelleme: 26.12.2020 07:02 ABONE OL
MPİ ile On Numara sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 25 Aralık On numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Sisal Şans ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) işbirliğiyle her hafta Pazartesi ve Cuma günleri Milli Piyango Online üzerinden MP TV canlı yayınıyla şanslı numaraları belirlenen MPİ On Numara Sonuçları bugün yapılan canlı çekilişle belirlendi. MP TV canlı çekiliş için kupon dolduran ve şanslı numaraları doğru tahminle büyük ikramiye kazanmak amacıyla kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek 25 Aralık MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırma yapıyor 25 Aralık MPİ On Numara çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı detaylarını burada bulabilirsiniz…

ON NUMARA SONUÇLARI (25 ARALIK 2020 CUMA)

Milli Piyango Online - MP TV canlı çekilişiyle 25 Aralık MPİ On Numara sonuçları ve şanslı numaralarla MPİ bilet sorgulama detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 25 Aralık On Numara sonuçları: 20 - 58 - 12 - 52 - 35 - 27 - 69 - 26 - 3 - 2 - 37 - 57 - 78 - 11 - 28 - 64 - 50 - 34 - 19 - 67 - 75 - 41

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

ON NUMARA BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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MPİ ile On Numara sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 25 Aralık On numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı
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