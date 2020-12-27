Silah zoruyla fuhuşa 5 tutuklama

KONYA'DA 12 kadına silah zoru ve ölüm tehdidiyle fuhuş yaptırdığı tespit edilen 1'i kadın 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, çoğunluğu yabancı uyruklu olduğu tespit edilen kadınlara kiraladıkları apart dairelerde para karşılığı fuhuş yaptırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 2.5 aylık takibin ardından harekete geçen polis, 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Şüpheliler Tahir A. (40), Osman A. (40), Deniz U. (41), Recep Ö. (29) ve Özbekistan uyruklu Shakhnoza Isroılova (24) gözaltına alındı. Fuhuşa zorlanan 1'i Türk 11'i Özbek toplam 12 kadın ise kurtarıldı.Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet fişek ve 4 gram esrar ele geçirildi. 8 adet cep telefonuna da el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece, "fuhuşa teşvik, aracılık, yer temini ve zorlama, cinsel saldırı, tehdit ve uyuşturucu kullanma" suçlarından tutuklandı.