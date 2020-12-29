SBK Holding'e yönelik operasyonda şok detay ortaya çıktı! Şöminede yakılmış halde bulundu...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, SBK Holding A.Ş. sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında olduğu 19 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmada gözaltı kararı çıkartıldı. İstanbul merkezli 4 ilde 6 şirkete yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonda; 10 şüpheli gözaltına alındı, 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Bir şüphelinin ise firari durumda olduğu ve yakalanması amacıyla şirketlerdeki aramalara devam edildiği öğrenildi.