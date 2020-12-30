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2 Suriyeli bebek yangında öldü

BEKİR COŞKUN
Giriş Tarihi: 30.12.2020 ABONE OL
MERSİN'DE bir evde çıkan yangında Suriye uyruklu 2 bebek hayatını kaybetti. Silifke İlçesi Mukaddem Mahallesi 167. Sokak'taki iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını söndüren ekipler, biri yerde biri beşikte 2 bebeğe ulaştı. Sağlık ekipleri Suriye uyruklu 3 aylık Salih Elşevaş ile 2 yaşındaki Khawla Elşevaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeklerin cenazesi Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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2 Suriyeli bebek yangında öldü
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