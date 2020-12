İşte Vefa belediyeciliği

Pandemi sürecinden en çok etkilenen esnafa yönelik destek projelerini hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, farklı bir uygulamaya daha imza attı. Bursalı esnafı, "www.esnaf.bursa.bel.tr" adlı internet sitesi çatısı altında toplayan Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde açık olan ancak sadece sipariş hizmeti verebilen esnafın kazancına kazanç katıyor. Siteye giren vatandaşlar, tüm ihtiyaçlarını sitede bulunan Bursalı esnaftan sipariş vererek anında karşılama imkanı buluyor. Böylece vatandaş ihtiyaçlarını dışarıya çıkmadan kolayca karşılayabilirken, esnafın da daha geniş kitlelere ulaşmasına olanak sağlıyor.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dünya devi olarak bilinen gelişmiş ülkelerin bile pandemi nedeniyle çok zor durumlara düştüğünü hatırlatarak, Türkiye'de ise yardımlaşma ve dayanışma duygusuyla sürecin en az hasarla atlatılmaya çalışıldığını söyledi. Bu süreçte gerek iş yerlerini kapatmak zorunda kalan, gerekse de çalışma saatlerine sınırlama getirilen esnafa destek olmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Ancak şu unutulmamalı. Biz esnafımızı tek çatı altında topladık. Asıl iş bundan sonra halkımızda. Vatandaşlarımız da bu siteye girip, kendi mahallesi, kendi semtindeki küçük esnaftan alışveriş yaparak onlara destek olmalı. Bu süreci ancak birlikte aşabileceğimiz unutulmamalı" dedi.Bursa'da 1 milyonu aşan nüfusu ile Türkiye'nin en büyük 4'üncü ilçesi olan Osmangazi'de virüsün ilk görüldüğü günden bugüne kadar adeta seferberlik ilan edildi. 13 Mart tarihinden itibaren 24 saat mesai uygulamasına geçen belediye ekipleri, bir yandan düzenli olarak dezenfeksiyon yaparken, diğer yandan da ihtiyaç sahibi vatandaşların imdadına yetişiyor. Osmangazi'nin 136 mahallesini kapı kapı gezen ekipler, koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında 274 bin 355 talep kaydı oluştururken, gelen talepler doğrultusunda 947 bin 890 noktaya erzak, çorba ve 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda sosyal yardımda bulundu. Ekipler, resmi kurumlar, ibadethaneler, meydanlar, cadde ve sokaklar, sağlık merkezleri, pazar alanları, kültür merkezleri, spor tesisleri, kütüphaneler, altgeçitler gibi vatandaşların yoğun faaliyet içerisinde bulunduğu alanları dezenfekte ederek hijyen kalitesini arttırıyor. Osmangazi Belediyesi'nin bugüne kadar ilçe genelinde gerçekleştirdiği dezenfeksiyon ve temizlik çalışması 526 bini geçti. Osmangazi Belediyesi, ayrıca her gün buharı üzerinde tüten 6 bin ekmeği ihtiyaç sahiplerinin adreslerine ulaştırıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Ülke olarak zor günler geçiriyoruz. Virüsün ülkemizde yayılmasını engellemek, vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına devletimiz ve hükümetimiz yoğun bir çalışma yürütüyor. Biz de belediye olarak gerekli desteğimizi sürdürüyoruz" dedi.Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, bütün dünyayı olumsuz etkileyen koronavirüs salgının "Güçlü Devlet", "Güçlü Şehir" gibi kavramların tanımını yeniden yazdırdığını söyledi. Şahin, Türkiye'nin güçlü bir liderlikle hem merkezi idare hem de yerel yönetimler cephesinde dünyaya örnek olabilecek bir model ortaya çıkardığını belirtti. Şahin, "Salgın sürecinde çeşitli kurumlarla online toplantılar yaparak süreci değerlendirdik. Bütün belediyelerimizin doğal üyesi olduğu çatı kuruluşu olarak sürecin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla herhangi bir ayrım yapmadan belediyelerimize araç ve proje desteği sağlıyoruz" diye konuştu. Şahin "Vefa destek ekiplerinin oluşturulması ve alt yapı hizmetlerinin sağlanması, sosyal odaklı çalışmalar, karantinadaki vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıracak destekler, uzaktan eğitim için çalışmalar, ayni ve nakdi yardımlar, evde yaşamı teşvik edecek ve vatandaşların evde verimli zaman geçirmelerini sağlayacak çok farklı projeler belediyelerimiz tarafından hayata geçirildi. Yapılan hizmetler için toplam bir rakamdan bahsetmek zor ama çok büyük rakamlara tekabül ettiğini özellikle söylemek istiyorum. Ayrıca yerelin imkanlarıyla yapılamayacak işler de yine mahalli idarelerimizin gayretleriyle hızlı bir şekilde hükümetimize ulaştırılıp bu yönde çalışmalar da yapılıyor" dedi.Başkentteki belediyeler pandemi sürecinde vatandaşa destek yarışına girdi. Kahramankazan, Mamak ve Sincan Belediyesi Vefa Destek Grupları gece gündüz kavramı gözetmeksizin çalışıyor İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs önlemleri kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarının sınırlandırıldığı dönemlerde ve hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanmasının üzerine Mamak Belediyesi Gönül Çarşısı ekiplerinden oluşturulan "Vefa Sosyal Destek" grupları, Mamak'ın dört bir yanında "evde kal" çağrısına uyanların yardımına koşuyor. 92 kişilik vefa destek görevlisi Sincan'da hem hastaları denetleme görevini yürütüyor, hem de ihtiyaçlarını karşılıyor. Vefa Sosyal Destek Grupları, engelli vatandaşlar ile 65 yaş ve üzeri ya da kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarının temin edilmesi/giderilmesine yönelik çalışmalara ağırlık veriyor. Ekipler bugüne kadar 11 bin 993 kişinin ihtiyacını karşıladı.Kahramankazan Belediyesi ise koronavirüs salgınının ekonomik alanda yarattığı olumsuzlukları en aza indirmek için başlattığı sosyal yardım seferberliğiyle ihtiyaç sahibi ve bu süreçte gelir kaybına uğrayan vatandaşların yanında oldu. Belediye, 55 bin nüfuslu ilçede vatandaşlara 7 bin gıda kolisi, 300 bin maske, 25 bin hijyen paketi, 45 bin ekmek, binalara 20 bin litre yüzey temizleyici, bin adet temizlik seti, berber ve kuaförlere hijyen seti, kafe ve kahvehanelere çay, şeker, bardak ve temizlik seti dağıttı.Konya Büyükşehir Belediyesi, pandeminin başladığı dönemde belediyeler bazında Türkiye'nin en geniş sosyal destek paketini hayata geçirdi. El uzatmadığı hiçbir vatandaşı kalmayan Büyükşehir Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra meslek edindirme kurslarında özellikle pandeminin ilk döneminde maske üretimi yaparak toplu ulaşım araçlarında ücretsiz dağıttı. Belediye, şehir merkezindeki 1.700, ilçelerdeki 1.200 berbere siperlik, maske, dezenfektan ve eldiven desteğinde bulundu. Tolga YANIK / SABAHErzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri pandemi döneminde yardıma muhtaç ve yaşlı vatandaşlara her gün iki öğün sıcak yemek götürüyor. Yemekler gittiğinde evin ihtiyaçları da karşılanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, belediyecilikte sosyal belediyeciliği her zaman çok önemsemiştir. Biz göreve geldiğimizden beri kurduğumuz hayır çarşısı ile bir çok vatandaşımıza yardımlarda bulunuyoruz. İlaç isteyen oluyor başka ihtiyaçlar oluyor hemen ekiplerimiz bu ihtiyaçları karşılıyor" diye konuştu.