SBK’ya kara para operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturmada gözaltı kararı verildi. Gözaltı listesinin başında Korkmaz yer alırken, ABD'de yargılanan Kingston kardeşler olarak bilinen Jacop Ortell Kingston, İsaiah Kingston, Rachel Kingston ve Sally Kingston da haklarında gözaltı talimatı verilen isimler arasında yer aldı. Savcılığın gözaltı talimatı üzerine İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin alınması için operasyonun düğmesine bastı.10 şüpheli gözaltına alınırken, aralarında Sezgin Baran Korkmaz ve Kingston kardeşlerin de yer aldığı 8 şüphelinin yurtdışında olduğu belirlendi. Şüphelilerden ikisinin ise firari durumda olduğu kaydedildi. Yürütülen soruşturma kapsamında 30 Eylül'de Korkmaz ve 13 şüphelinin mal varlıklarına el koyma kararı alınmıştı. İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına göre; Mega Varlık Yönetim A.Ş., Komak Isı Yalıtım Sistemleri, SBK Holding Biofarma İlaç Sanayii, Münir Şahin İlaç Sanayii, Ecem İlaç Pazarlama, İstanbul Doğu Batı Derneği, Bugaraj Elektronik Ticaret, Heksağon Mühendislik, Auto Alsat Bilişim Otomotiv, Vaniköy Sigorta, Komak Madeni Yağ Akaryakıt, Boğaziçi Cam Sanayi, Bukombin Bilişim, Ünosan Kimya, Noil Yatırım, Blane Teknoloji, Umut İlaç, İsaanne Sarl şirketlerinin mal varlığına el konuldu. 17 Ekim'de ise 13 şüphelinin mal varlıklarına yönelik verilen el koyma kararı kaldırılmıştı.Olayla ilgili soruşturma sürerken ortaya çıkan görüntülerde, SBK Holding'e ait havayolu şirketinin tabelasının 23 Aralık'ta söküldüğü, operasyon günü ise Falcon adlı bir şirkete ait tabelanın takıldığı ortaya çıktı.