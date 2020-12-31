Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 1 Ocak 2021 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri…

Deprem kuşağı sınırları içerisinde yer alan ülkemiz de çok sayıda farklı şiddetlerde son dakika deprem olayları yaşanıyor. Bundan dolayı en son yaşanan İzmir deprem olayları sonrasında vatandaşlarımız Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişmek adına Son dakika deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla araştırmalar yapıyor. İşte en güncel son depremler bilgileri...

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileriyle merak edilen Son dakika deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularına ilişkin detaylar şöyle;