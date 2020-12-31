Milli Piyango sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları ve online hızlı bilet sorgulama!

TOPLAM İKRAMİYE 563 MİLYON 400 BİN TL !

Oyunseverler Milli Piyango biletlerini, hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından satın alabiliyor. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını sabah.com.tr'den kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?



Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!



