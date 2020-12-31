Milli Piyango sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları ve online hızlı bilet sorgulama!

Milli Piyango Online ile gerçekleştirilecek olan yılbaşı özel çekilişleri bugün saat 14:30'da başlayacak. 100 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanı sıra birçok ikramiye daha sahibini bulacak. Zengin olma hayali ile bilet satın alıp geri sayıma başlayan kişiler Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusuna da cevap aramaya başladı. Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekiliş sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri anbean bu başlık altında yer alacak. Milli Piyango sonuçları ve telefondan online bilet sorgulama ekranı ile size çıkan ikramiyeyi de kolaylıkla öğrenebileceksiniz. Peki, 2021 Milli Piyango sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar listesi sabah.com.tr'de olacak. Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları için bilet sorgulama ekranından kolaylıkla size çıkan ikramiyeyi de öğrenebileceksiniz.
Milli Piyango Online, resmi internet sitesinden 14:30'da başlayacak çekilişin tüm detaylarını açıkladı. İşte ayrıntılar;
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ YAYIN KANALI BELLİ OLDU
YAYIN-1 : 14:00- 20:30 TSİ
14:30-16:00 1. Bölüm / 200-1.000 TL ikramiye kazanan numaralar
16:30-18:00 2. Bölüm / 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar
18:30-20:00 3. Bölüm / 10.000 TL-10.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
YAYIN-2 : 22:30-00:30 TSİ
23:00- 4. Bölüm / Amorti ve 100.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
(Satılan bilete çıkana kadar çekiliş tekrarlanacağı için net süre verilememektedir.
MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2021 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI EKRANI
KANAL D VE TEVE 2'DEN CANLI OLARAK YAYINLANACAK
Milli Piyango'nun 31 Aralık Perşembe akşamı gerçekleştirilecek olan çekilişi Kanal D ve Teve 2'den canlı olarak yayınlanacak
MİLLİ PİYANGO ÖZEL YILBAŞI ÇEKİLİŞİ FREKANS BİLGİLERİ
31 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek Milli Piyango özel yılbaşı çekilişine ait uydu frekans bilgileri aşağıdaki gibidir. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi 23.00 itibariyle başlayacaktır.
14.30'da millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlamaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecektir.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI
Frekans bilgileri:
TURKSAT3A@ 42DEG TXP7@6 MHz
DOWNLINK FREQ. 11623 MHZ POL V
FEC: 3/4
Symbol Rate: 5.0 Ms/s
HD 1080i/50 DVBS2-8PSK (20%)
Pilot: On (MPEG 4 4:2:0 )
Encryption Key: 31DEC2020321
AUDIO 1: International sound left
AUDIO 2: International sound right
AUDIO 3: N/A
AUDIO 4: N/A
TOPLAM İKRAMİYE 563 MİLYON 400 BİN TL !
Oyunseverler Milli Piyango biletlerini, hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından satın alabiliyor. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını sabah.com.tr'den kolaylıkla öğrenebilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?
Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!
Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango'da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!
Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.