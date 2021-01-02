Son dakika haberi: Maltepe'de yılbaşı gecesi dehşet! Küçük çocuk birden çığlık atmaya başladı

Yılbaşı gecesi magandalar yine sahnedeydi. Maltepe'de saat 00.05 sıralarında dehşete düşüren bir olay meydana geldi. 10 yaşındaki Sıla İ. havai fişekleri izlemek için odasındaki pencereye çıktı. Küçük çocuk bir süre sonra sol omuzunda ağrı hissetti. Yardım istediği annesi kızının omuzunu kontrol ettiğinde morluk ve yerde bir mermi çekirdeğini gördü.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Küçük Sıla'yı annesi bir akrabasıyla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine götürdü. Küçük çocuk, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri küçük çocuğun omuzuna isabet eden yorgun merminin nereden geldiği tespit etmek için çalışma başlattı.

"KIZIM ÇIĞLIK ATMAYA BAŞLADI BİR ANDA"



Çocuğun annesi Merve İ., "Havaya fişek atılınca çocuk merak edip camı açtı. Sesler geldi, korktu. Kızıma camı kapatmasını söyledim. Zaten camı kapatmasıyla kurşunun gelmesi bir oldu. Kızım çığlık atmaya başladı bir anda. Neye uğradığımızı şaşırdık. Kurşunun daha sonra yerde olduğunu fark ettik. Çocuğumun o halini görünce hemen aileme haber verdim. Hastaneye götürdük. Çok şükür kızım yaşıyor, en azından nefes alabiliyor. Daha kötü olabilirdi. Belki başından vurulabilirdi ya da felç kalabilirdi. Bunu yapanların bulunmasını istiyorum. Bir daha kimsenin canı yanmasın" dedi.