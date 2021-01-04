SON DAKİKA HABERLER | Bodrum'daki Kristina Novytska'nın ölümünde şok detay! Kelepçe siparişi vermiş







HERHANGİ BİR ZORLAMA GÖZLENMEDİ



Olay yerine giden Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada, Kristina Novytska'nın anahtarının kapının iç kısımında bulunduğu ve çilingir açmadan önce arkadan kilitli olduğunu belirledi. Öte yandan olay yerinde yapılan incelemede herhangi bir yerde zorlanma olmadığı da öğrenildi.