Savaşın çocuklarına hayat veriyorlar

Suriye'deki rejim uçaklarından atılan bombalarla bacak veya kollarını kaybedenler, Suriyeli doktor Gazel Hilal'in çabalarıyla yeniden hayata bağlanıyor. Suriyeli doktor ve eşi 7 yıl önce Mutlu Adımlar Derneği'ni kurdu. Dernek üyeleri rejim bombalarıyla eli, kolu kopan 2 bin 593 çocuğu ücretsiz protezlerle hayata bağladı. Ülkesini terk edip Kilis'e gelmek zorunda kalan ortopedi uzmanı Dr. Gazel Hilal, Türkiye'nin verdiği özel izinle 7 yıldır düzenli olarak sınırın karşı tarafına geçerek insanları tedavi ediyor. Dr. Hilal, hayırseverlerin bağışlarıyla faaliyet yürüten derneğin tüm sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak sunduğunu söyleyerek "Azez ilçesindeki Babüsselam sınır kapısında ortez-protez atölyesi kurduk. Bugüne kadar 2 bin 593 Suriyeli yetişkin ve çocuğa protez takarak yeniden yürümelerinin sevincini yaşadık. Yaralılar ve özel ihtiyaçları olanları, ister protez ve atel yoluyla, ister psikolojik destek ve fizik tedavi yoluyla diğer tarafla birlikte iş, eğitim, spor gibi normal yaşamını sürdürerek topluma yeniden kazandırıyoruz" dedi.