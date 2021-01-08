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Kesilen bacağına ile yapılan protez takıldı

'da enfeksiyon sonucu sol ön bacağı kesilen köpeğe ile protez bacak yapıldı. Jack isimli köpek takılan protez bacakla yürümeye başladı.

DHA
Giriş Tarihi: 8.1.2021 17:14 Son Güncelleme: 8.1.2021 17:15 ABONE OL
Kesilen bacağına 3D yazıcı ile yapılan protez takıldı

Kavak ilçesinde yaklaşık 3 ay önce görevliler tarafından ön iki bacağı kırık halde bulunan köpek tedavi için Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Merkezi'ne getirildi.

Burada yapılan tedavi sonucunda bacağında enfeksiyon olduğu belirlenen köpek tedavi edildi. Ancak köpeğin sol ön bacağı kesilmek zorunda kaldı.

Ardından gerçekleştirilen çalışma ile tedaviyi yapan ekip tarafından 3D yazıcıdan protez bacak yapıldı. Veteriner hekim Emre Pınar tarafından tedavisi yapılan 'Jack' isimli köpeğe protez bacak takıldı.

Yeniden aksama olmadan yürümeye başlayan köpeğin sahiplendirilmesi için hayvanseverler aranıyor.

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Kesilen bacağına 3D yazıcı ile yapılan protez takıldı
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