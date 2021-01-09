Bütün SMA’lı çocuklara ilaç veriliyor

Sağlık Bakanlığı SMA Bilimsel Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ömer Bektaş, SMA hastalığına karşı Türkiye'de uygulanan tedavilerle ilgili SABAH'a önemli açıklamalarda bulundu:SMA Tip 1 için 2017 Temmuz'undan itibaren Nusinersen Sodyum adlı ilacı kullanıyoruz. Tüm dünyayla aynı zamanda kullanılmasını sağladık. Bütün SMA hastalarına bu ilaç veriliyor. İskandinav ülkelerinde bu ilaç sadece seçilmiş hastalara verilirken Türkiye'de tüm SMA hastalarına veriliyor. Tip 2 ve 3 hastalarında da aynı hızla davranıldı ve yurtdışıyla birlikte ilacın erken dönemde kullanılması konusunda hareket edildi. Dünyada 9 bin SMA hastası bu ilacı kullanırken bunun yaklaşık 1300'ünü Türkiye'deki hastalar oluşturuyor.İlacın güvenlik profili de çok iyi durumda. Erken dönemde başlandığında hastalığa karşı etkili bir ilaç. SMA hastası olan bir bebeğe 3 günlükken bu tedavi uygulandı ve şimdi yürümeye başladı.SMA'da en önemli etken ilaç tedavisine erken dönemde ve semptomsuz süreçte başlamak. SMA hastalığının Batı ülkelerinde görülme sıklığı 10 binde 1 iken Türkiye'de bu oran 6 binde 1'e karşılık geliyor. Akraba evliliklerinin yaygın olması sayıyı artırabiliyor. Ülkemizde yılda 250-300 SMA'lı hasta doğuyor. Sağlık Bakanlığımız yeni doğan ve evlilik öncesi taramalarıyla hastalığın daha erken dönemde saptanması ve tedavi edilmesi üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.Kullandığımız ilaç tedavisi dışında diğer 2 tedavi de inceleniyor. Biri oral solüsyon ilacı, diğeri de gen tedavisi. Gerekli bilimsel kriterler ve şartlar sağlanırsa seçilmiş hasta gruplarında kullanılması için onay verilecek. Bu iki tedaviyle ilgili de bakanlığımız güncel bilimsel yayınları takip ediyor.