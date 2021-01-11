Son dakika: Zeynep Şenpınar'ın katili Selim Ahmet Kemaloğlu Adli Tıp’ta!

ADLİ TIP RAPOR HAZIRLAYACAK

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kemaloğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Mahkeme İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na katilin akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için bir yazı gönderdi.