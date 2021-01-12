9 bin 803 yıl hapis

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasında rekor hapis cezası çıktı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi girişindeki duruşma binasında görülen 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada dün karar duruşması yapıldı. Kararı açıklayan mahkeme heyeti, elebaşı Oktar'a "Örgüt kurma ve yönetmek"ten 9 yıl, "Casusluk" suçundan 8 yıl, "FETÖ'ye yardım" suçundan 6 yıl, 7 ayrı "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 166.5 yıl, 27 kadına yönelik "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 344 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Oktar 4 müştekiye yönelik "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 742 yıl, "Eziyet" suçundan 6 yıl, "Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi" suçundan 42 yıl, "Kişisel verilerin kaydedilmesi" suçundan 57.5 yıl, "Tehdit" suçundan da 3 yıl hapis cezasına mahkûm edildi. Oktar'a sadece bireysel suçlarından verilen hapis cezası bin 300 yılı geçti.Oktar ile birlikte toplam 14 sanığa "Örgüt yöneticiliği"nden ceza verildi. Elebaşıların bireysel suçlardan aldıkları cezalara, örgüt üyelerine verilen cezalar da eklendi. 14 örgüt yöneticisine toplamda ayrı ayrı 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezaları ve 396 bin 400 lira adli para cezaları verildi. Bu cezaları alan 14 örgüt yöneticisi şöyle: Adnan Oktar, Tarkan Yavaş, Mehmet Noyan Orcan, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Ulviye Didem Ürer, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Merve Büyükbayrak, Yeliz Sucu, Sinem Hacer Tezyapar, Fatma Ceyda Ertüzün, Ayşegül Hüma Babuna. Üç sanık için beraat kararı verilirken, diğer sanıklara da "Örgüt üyeliği" ve "Cinsel suçlar" başta olmak üzere birçok suçtan ağır cezalar verildi. Tutuklu sanıklardan 3'ü, tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak tahliye edildi. Tutuksuz sanıklardan 10'u hakkında ise tutuklama kararı verildi.Mahkeme başkanının hükmü okuduğu sırada örgütün mağduru olan bazı şikâyetçiler, kararı alkışladı. Mahkeme başkanı, bu kişileri uyardıktan sonra kararı okumaya devam etti. Mahkeme başkanının kararı okuması yaklaşık 2 saat sürdü. Hüküm bittikten sonra mağdur ve müştekiler bu kez hep birlikte mahkemeyi alkışladı ve sanıklara tepki gösterdi. Sanıklar da tepki olarak alkış ve el sallayarak kararı protesto etti.ADNAN Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne 11 Temmuz 2018'de operasyon yapılmış, 17 Eylül 2019'da da örgütün yargılanmasına başlanmıştı. İlk duruşmada örgüt elebaşı Oktar'ın savunması alınmıştı. Örgüt mağduru olan müşteki kadınların ifadeleri sırasında duruşmalar kapalı yapılmıştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tutuksuz sanıkların duruşmalara katılma zorunluluğu kaldırılırken, buna rağmen birçok tutuksuz sanık ve izleyici duruşmaları takip etmeyi sürdürmüştü.