SON DAKİKA HABER: İstanbul'da şoke eden olay! Eşinin büyü yaptığını öğrenince...

İstanbul'da yaşayan R.B. ve A. B., 8 yıldır evlilerdi. Evliliklerinin ilk gününden bu yana anlaşmazlık ve huzursuzluk yaşayan çiftin iki kız çocuğu bulunuyordu. Eşiyle yaşadığı tartışmaların ve geçimsizliği kayınvalidesinin evliliklerine müdahale olması, sürekli olarak eşinin annesine danışmasından kaynaklandığını iddia eden genç adam, karşılaştığı durum sonrası şaşkınlığa uğradı.