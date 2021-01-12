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SON DAKİKA HABER: 'da şoke eden olay! Eşinin büyü yaptığını öğrenince...

Son dakika haberi... Eşinin ve kayınvalidesinin büyü işleriyle uğraştığını öğrenen koca, evliliğinde yaşadığı huzursuzluğun sebebini kayınvalidesi olarak gösterdi. Eşinin gizli işlerini öğrenen genç adam, Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı.

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 12.1.2021 20:57 Son Güncelleme: 12.1.2021 21:08 ABONE OL
SON DAKİKA HABER: İstanbul'da şoke eden olay! Eşinin büyü yaptığını öğrenince...

İstanbul'da yaşayan R.B. ve A. B., 8 yıldır evlilerdi. Evliliklerinin ilk gününden bu yana anlaşmazlık ve huzursuzluk yaşayan çiftin iki kız çocuğu bulunuyordu. Eşiyle yaşadığı tartışmaların ve geçimsizliği kayınvalidesinin evliliklerine müdahale olması, sürekli olarak eşinin annesine danışmasından kaynaklandığını iddia eden genç adam, karşılaştığı durum sonrası şaşkınlığa uğradı.

BÜYÜ YAPTIKLARINI ÖĞRENDİ

Evliliği boyuncu sıkıntı yaşadığını dile getiren Rıdvan B., eşinin ve kayınvalidesinin konuşmasına kulak misafiri oldu. Eşi A. B. ve kayınvalidesinin büyü ve benzeri işlerle uğraştığını öğrendi. Genç adam bunun üzerine evliliğini bitirmeye karar verdi.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Eşinin ve kayınvalidesinin büyü ve benzeri işlerle ilgilendiğini öğrendikten sonra ilk olarak Aile Mahkemesi'ne başvuran genç adam boşanma davası açtı.

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SON DAKİKA HABER: İstanbul'da şoke eden olay! Eşinin büyü yaptığını öğrenince...
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