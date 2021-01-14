Kazanın ardından dram çıktı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde içinde 22 düzensiz göçmen bulunan minibüs ile TIR'ın bu sabah erken saatlerde çarpışması sonucu bir düzensiz göçmen hayatını kaybetti, çok sayıda düzensiz göçmen yaralandı.

Kazanın ardından dram dolu bir hikaye çıktı. İstanbul'da göçmen ticareti yaptığı öne sürülen ve adını "John" olarak bildikleri bir kişiyle Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmek üzere kişi başına 3 bin Avro karşılığı anlaşan mülteciler yasadışı yollardan geçmek isteyen 22 kişilik düzensiz göçmen grubu kaçakçıyla birlikte Edirne'deki Türk – Yunan sınırına geldi. Kaçakçı, Yunan sınır görevlileriyle dost olduğunu ve sınırı sorunsuz geçeği söylemesine rağmen sınırda geldiklerinde ortadan kayboldu. Düzensiz göçmen grubu Meriç Nehri'ndeki taşkın nedeniyle Yunanistan'a geçemedi. Bunun üzerine düzensiz göçmenler tekrar İstanbul'a dönebilmek için panelvan bir minibüs buldu.

BİR KİŞİ ÖLDÜ, 22 YARALI

Ş. Ş'nin yönetimindeki 34 VH 4635 plakalı panelvan minibüs Edirne – İstanbul otoyolunun Lüleburgaz yakınlarında bir TIR'la çarpıştı. Kaza sonucu üzerinde kimlik çıkmayan ve Suriyeli olduğu tahmin edilen bir kişi yaşamını yitirirken aralarında 19'u Suriyeli 3'ü Iraklı toplam 21 düzensiz göçmen ile panelvan minibüsün sürücüsü Ş. Ş. yaralandı. Yaralılar Lüleburgaz'daki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.

PCR TESTİ YAPILIP DEFNEDİLECEK

Cenazesi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırılan düzensiz göçmenin kimliği saptamadı. Güvenlik kuvvetleri düzensiz göçmenin cesedinden alınan numuneye Kovid-19 testi yapılacağı ve çıkan sonuca göre defnedileceğini söylediler.

SABAH'a konuşan bir düzensiz göçmen kazanın nasıl meydana geldiğini bilmediğini, bindirildikleri minibüste dışarısını göremediğini söyledi.