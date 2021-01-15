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Londra'dan ' giden uçak ’ya acil iniş yaptı

Londra'dan 'ya uçuş yapan Havayollarına ait  uçak, bir yolculunun rahatsızlanması nedeniyle Sanlıurfa'ya acil iniş yaptı. Hastaneye kaldırılan yolcuda Covid-19 tespit edildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 15.1.2021 22:02 Son Güncelleme: 15.1.2021 22:20 ABONE OL
Londra'dan Doha' giden uçak Şanlıurfa’ya acil iniş yaptı

Edinilen bilgiye göre, İngiltere'nin başkenti Londra'dan Katar'ın başkenti Doha'ya giden Katar Havayollarına ait uçak, yolculardan birinin aniden rahatsızlanması sonucu öğleden sonra Şanlıurfa Gap Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Korona virüs şüphesi bulunan yolcunun ilk müdahalesi uçakta yapıldı. Gümrük ve pasaport işlemleri yapılan yolcu, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Uçak gerekli işlemlerin ardından akşam saatlerinde GAP Havalimanı'ndan havalanarak yoluna devam ederken hastanede tedavi altına alınan yolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

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Londra'dan Doha' giden uçak Şanlıurfa’ya acil iniş yaptı
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