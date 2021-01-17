SON DAKİKA HABERİ! Spor salonlarındaki fahiş zam isyan ettirdi! Binlerce müşteriden şikayet yağdı

Benden onay alınmadan yapılan işlemdir ve bunun geri iadesini istedim. Bunun mümkün olmadığını belirttiler" dedi. S.O isimli bir başka vatandaş, "İptal ettiğim üyeliğim üzerimden hâlâ para çekiliyor" diye bildirimde bulundu. A.E isimli üye de, "Pandemi döneminde gidemediğim için kayıt iptali istedik, fakat karşılığında fahiş ücret istediler" açıklaması yaptı. B.A. isimli vatandaş şirketin üyelik iptali için 350 TL para istediğini söyledi. T.A. isimli bir başka üye ise, "Macfit Ankara Konutkent şubesi altı aylık aboneliğim Temmuz 2020 tarihinde bitmesine rağmen rızam ve onayım olmadan aboneliğimi uzatarak, benden habersiz beş ay daha kredi kartımdan tahsilat yaptılar" şikâyetinde bulundu.