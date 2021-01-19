Suriye, Aile Kabristanı'nda define izin vermedi

Sultan II. Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunu ve hayattaki 24 Osmanlı şehzadesinden olan Orhan Osmanoğlu, Osmanlı Hanedanı aile reisi olan amcası şehzade Abdülkerim Dündar Osmanoğlu'nun Suriye'nin başkenti Şam'da vefat ettiğini açıkladı. Orhan Osmanoğlu, SABAH'a açıklamada bulunarak aile reisi Abdülkerim Dündar Osmanoğlu'nun, Suriye ile olan ilişkiler ve Esad rejiminin tavrı nedeniyle cenazenin Suriye Şam'dan Türkiye getirme imkânı olmadığını belirtti.

SURİYE AİLE KABRİSTANINDA DEFNE İZİN VERMEDİ

Osmanoğlu, "Bizim Şam'da aile mezarlığımız var. Sultan Vahdettin'in metfun olduğu, Sultan Abdülhamid'in oğlu Selim Efendi'nin ve 5-6 şehzadenin bulunduğu Selimiye Tekkesi, Selimiye Camisi'nde bizim yerimiz var. 'Osmanlı aile ferdi vefat ettiğinde Şam'da defnedilir' diye beyan var. Bu yerde defin için izin verilmedi, zorluklar çıkardılar. Mecburen defin işlemi için Şam'ın 30-35 kilometre dışında yeni bir yer satın alındı. Sessiz sedasız defnedeceğiz. Şam'ın içinde ses olursa Osmanoğlu olduğu için bu sefer defnedilmesine izin vermeyecekler. Bir düşmanlık var" ifadelerini kullandı.

"AİLE OLARAK ÜZÜNTÜMÜZ TÜRKİYE'YE CENAZEYİ GETİREMEMEK"

Orhan Osmanoğlu, aile olarak bunu ilk kez yaşamadıklarını, sürgünde olan aile fertlerinin bunu hep yaşadığını ifade ederek şöyle devam etti: "Şam'da ne kendi yerimizde defnedebiliyoruz, ne Türkiye'ye getirebiliyoruz, ne de onun yanında olabiliyoruz. Aile olarak üzüntümüz bu. Aile içinde bunu ilk defa yaşamıyoruz. Sürgünde olanlar bunu ilk defa yaşamıyor, bunu çok yaşadık. Orhan Efendi de Fransa'da kimsesizler mezarlığına kaldırılmıştı. Rahmetli Dündar amcamız iki sene önce Türkiye'ye geldi. Burada kalması için çok ısrar ettik. Fakat ne hikmetse kabul etmedi. Kaderde Şam dışında defnetmek varmış. Biz, II. Mahmud'un türbesinde yer vardı, oraya defnetmek isterdik."

GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINACAK

Osmanlı Hanedanı ailesinin aile reisi Abdülkerim Dündar Osmanoğlu için Türkiye'deki cenaze programını açıklayan Osmanoğlu, önümüzdeki cuma günü gıyabi cenaze namazının nerelerde kılınacağını şöyle açıkladı: "Sultani camilerinde, başta Ayasofya-ı Kebir Camisi olmak üzere, Fatih Sultan Mehmet Camisi, Yavuz Selim Camisi ve Süleymaniye Camisi'nde cuma namazından önce dua ve Kur'an-ı Kerim okunacak. Bu dört camide cuma namazı bittikten sonra gıyabi cenaze namazı kılınacak. Herkes gelmek ister. Pandemide yoğunluk olmasın, herkes farklı camilerde gıyabi cenaze namazını kılsın diye düşünüldü. Biz aile olarak da bir camide bulunmayacağız. Aile fertlerinden her bir fert bir camide olabilir."

ABDÜLKERİM DÜNDAR OSMANOĞLU HANEDAN REİSİYDİ

Osmanlı Hanedanı'nın hayattaki 25 şehzadesinden yaşça en büyüğü olan Abdülkerim Dündar Osmanoğlu, 20 Aralık 1930'da Şam doğdu. Sultan II. Abdülhamid Han'ın en büyük oğlu olan Mehmed Selim Efendi'nin tek oğlu olan Mehmed Abdülkerim Efendi, hanedan üyelerinin yurt dışına çıkarılması sonrasında Beyrut'a yerleşmişti. Mehmed Abdülkerim Efendi, daha sonra Şam'a yerleşti, 1935 yılında hayatını kaybetti. Arkasında iki oğlunu ve eşini bırakmıştı. Oğullarının adları Dündar ve Harun'du. Sürgün yıllarında Şam'da bulunan iki oğuldan Harun Efendi, 1974 yılında Türkiye'ye dönerek İstanbul'a yerleşmişti. Abdülkerim Dündar Osmanoğlu ise Şam'da kalmayı tercih etmişti. Hanedan Reisi Osman Bayezid Efendi Amerika'da 6 Ocak 2017'de vefat edince Abdülkerim Dündar Osmanoğlu Hanedan Reisi olmuştu.