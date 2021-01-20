Reyhanlı’dan suriyelilere yardım eli

Yapılan Yardımın araca yüklenmesini bizzat yapan Başkan Hacıoğlu, bu zor şartlarda hayatlarını idame ettirmeye çalışan Suriyeli vatandaşların dün olduğu gibi bugünde yanlarında olduklarını belirtti.

"YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Hacıoğlu, "Suriyelilerin yanında olmaya da devam edeceğiz. Ensar Şehir Reyhanlılı vatandaşlarımın ne kadar yardım sever oldukları her daim kanıtlanmıştır. İnanıyorum ki bu kampanya diğer tüm Mecralara örnek olacaktır. Rabbim Şimdiden Yardımda Bulanan Vatandaşlarımızın yapmış oldukları Yardımları Dergahı İzzetinde Kabul eylesin, Allah Hepsinden razı olsun. Vatandaşlarımız Kış ayı dolayısıyla gereksinim duyulan, Gıda, Battaniye, Yorgan, Kıyafet, Ayakkabı ,Odun, Kömür, gibi eşyaları Belediye Önünde Duran Yardım Aracına verebilirler. Araç dolduktan sonra yapılan yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere Suriye'ye hareket edecek. Yardımlar devam ettiği sürece Belediye hizmet binası önünde araç bulundurulacak. Cuma Gününe kadar sürmesi Planlanan yardım kampanyasına destek olan Tüm Vatandaşlarımıza Teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun." dedi.