SON DAKİKA | Estetik masasında skandal: Manolya'yı öldürüp cesedini kedi gibi kapıya koydular

Manolya Oktay'ın ölümünde son dakika haberi: 24 yaşındaki Manolya Oktay, hukuk fakültesi son sınıf öğrencisiydi. Ailesiyle birlikte Fransa'da yaşayan genç kız, burnundaki şekil bozukluğundan şikayetçiydi. Daha güzel görünmek isteyen Manolya, estetik ameliyat için İstanbul'da özel bir hastaneyle anlaşarak bıçak altına yattı. İddiaya göre Manolya Oktay'ın, ameliyat sırasında uygulanan anestezi sonrası nabzı durdu. Yoğun bakıma kaldırılan genç kız, 40 günlük tedavi sonrası bitkisel hayata girdi. Hastane yetkilileri bir müddet sonra Manolya'nın ailesine tedavi masrafları adı altında 165 bin liralık fatura kesti. Aile faturayı ödedikten sonra kızlarının cansız bedeniyle karşı karşıya kaldı. Manolya'nın o an öldüğünü öğrenen anne, sinir krizi geçirdi.

SABAH'ın ulaştığı 47 yaşındaki anne Adalet Oktay ve 51 yaşındaki baba Ali Oktay, kızının hayatını kaybetmesine neden olan o süreci ve son dakika detaylarını anlattı: