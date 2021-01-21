500 bin liralık vurgun yapmışlardı! “Fatih tantanacıları” yakalandı

İstanbul'da, kavga ediyormuş gibi yaparak ağlarına düşürdükleri kişilerin cüzdanlarını çalan ve halk arasında "Fatih tantanacıları" olarak bilinen 8 şüpheli, 18 Ocak Pazartesi günü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Fatih tantanacıları olarak bilinen şüpheliler, aynı yöntemle son olarak Mehmet Paşaoğlu'nun 10 bin dolarını çaldı. İddiaya göre 4 şüpheli, gözlerine kestirdikleri Mehmet Paşaoğlu'nu takip etmeye başladı. Paşaoğlu'nun etrafını saran şüpheliler kavga etme bahanesiyle itişmeye başlayarak ağlarına düşürdüğü talihsiz adamın cebinde bulunan cüzdanı çaldı. İstediklerini alan şüpheliler, bir anda kaçmaya başlayarak olay yerinden uzaklaştı. İtişime esnasında cüzdanının çalındığını fark eden Paşaoğlu ise, durumu polis ekiplerine bildirdi.





8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Konu hakkında çalışma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmaların ardından kimlikleri tespit edilen şüphelilerin, aynı yöntemle toplamda 17 farklı hırsızlık olayına karıştıkları belirtildi. Polis, olaylara karıştığını tespit ettiği sekiz şüpheliyi yakalamak için bir operasyon başlattı.





500 BİN LİRALIK VURGUN YAPMIŞLAR



Şüpheliler, İstanbul ve Diyarbakır'da bulunan adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sırasında, gerçekleştirdikleri 17 farklı hırsızlık olaylarından toplamda 500 bin liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı.





"BİR ANDA KAVGA ETMEYE BAŞLADILAR"



Tantanacılık yöntemiyle 10 bin doları çalınan Mehmet Paşaoğlu "Cadde üzerinde yürüyordum, etrafımda bulunan kişiler bir anda kavga etmeye başladı. Bu kişiler ben daha ne oldu diyemeden kaçışarak uzaklaştılar. Cüzdanımı çaldıklarını fark edince polise haber verdim. Sağ olsunlar şüphelileri yakalamışlar" dedi.



ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER



Gözaltına alınan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.