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Bugün eczaneler açık mı, kaça kadar açık? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczaneler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının gelmesiyle beraber binlerce kişinin gündemine geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede konuya ilişkin tüm detaylar duyurulmuştu. Buna göre; bazı işletmelerin vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmesine yönelik olarak kısıtlamadan muaf tutulmasına karar verilmişti. Peki, Bugün eczaneler açık mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczaneler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 24.1.2021 07:43 Son Güncelleme: 24.1.2021 07:44 ABONE OL
Bugün eczaneler açık mı, kaça kadar açık? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczaneler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

56 saatlik sokağa çıkma yasağının bu hafta da başlaması ile beraber binlerce kişi hafta sonu eczane çalışma saatleri için araştırmalarına başladı. Yayımlanan genelge kapsamında eczanelerin, veteriner kliniklerinin ve hayvan hastaneleri gibi kurumların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yani, hafta sonu nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edeceği bildirilmişti. Peki, Bugün eczaneler açık mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczaneler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte detaylar…

HAFTA SONU ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ!

Öte yandan gelen son açıklamada; İstanbul Eczacı Odası, salgın nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Cumartesi günlerinde nöbetçi eczane sayısının üç kat artırılarak hizmet verdiğini belirtti. Kısıtlama sürecinde eczaneler normal çalışma saatlerinde hizmet verebiliyor…

2021 Eczane çalışma saatleri: Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Açılış kapanış saatleri!

ECZANELER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

İstanbul'da yer alan eczaneler 1 Haziran 2020'den itibaren hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

İstanbul Eczası Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır." ifadeleri yer aldı.

ÖĞLE ARASI AÇIK MI?

Eczanelerde öğle yemeği molaları yoktur. Öğle arası saatlerinde de eczaneler hizmet vermeye devam etmektedir.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ECZANELER KAÇTA KAPANIYOR?

Eczanelerin kapanış saati 19.00'dur.

ECZANELER HAFTA SONU KAÇA KADAR AÇIK?

Alınan karar gereğince, sadece Cumartesi günü açıktır. Pazar günü eczaneler kapalı olmakla beraber, nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.

RESMİ TATİL GÜNLERİ ÇALIŞIYOR MU, AÇIK MI?

Eczaneler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir. Arefe günü eczaneler yarım gün olarak açıktır.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ 2020

Nöbetçi eczaneler, eczaneler kapalı olduğu zamanlarda hizmet vermektedir. Yani, hafta içi ve Cumartesi mesaisi bittikten sonra sabaha kadar nöbetçi eczaneler açıktır. Ayrıca, Pazar günleri de tam gün olarak hizmet verirler.

Size en yakın nöbetçi eczaneyi aşağıdaki bağlantılara tıklayarak öğrenebilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Bugün eczaneler açık mı, kaça kadar açık? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczaneler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?
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