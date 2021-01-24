Şanlıurfa'da İSOT müzesi açılacak

Şanlıurfa ekonomisi, gastronomi turizminin büyümesinde büyük rol oynayan ve tescilli ürünü olan isot 'biber' için Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş.'nin girişimiyle bir adım atıldı. Şanlıurfa'nın hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanınan en kaliteli Isot "biber" ürünlerine sahip olması ve bölgede yetiştirilen ve İpek Yolu üzerinden gelen baharatları gastronomik olarak birleştirmesi ile haklı bir üne kavuşmasına neden oldu.

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. isotun ününü yerli ve yabancı turistlere daha da aşılamak adına İsot Müzesi kuruyor. Harran'da bulunan Eyyubiler dönemine tarihlenen Han El-Barur adlı tarihi bir kervansarayda kurulması planlanan İsot Müzesi'nde çeşitli bölümler yer alacak.

"ZİYARETÇİLER TATLARI VE RENKLERİ KEŞFEDECEK"

Müzenin tanıtımı için yapılan katalogda yer alan bilgiler ise şöyle; "Müzenin misyonu, tüm çeşit ve aromalarıyla inanılmaz bir baharat

dünyasını temsil etmek ve bu dünyanın insanlığı nasıl etkilediğini keşfetmektir. Müze sergileri, bilinen ot ve baharatları doğal haliyle sergileyecek, bunların nerede yetiştirilip hasat edildiklerini ve ardından tüm yaşamımız boyunca nasıl her gün bizi takip eden aromatik tatlara dönüştürüldüklerini gösterecektir. Ziyaretçiler baharatların dünya ticaretine nasıl katkıda bulunduğunu anlayacak, dahası damak zevkimizi ve duyularımızı büyüleyen tatları ve renkleri keşfedecektir. Müze, geçmiş ile bugün arasında bir yolculuk sunarak modern üretim yöntemlerini açıklayan, üretim tesisi hakkında içeriden bir bakış açısı sağlayan videolarla, tek ürünler, antika makineler, eserler, baharat ve otlarla ilgili açıklayıcı metinler ve anekdotlarla resmedilecektir. Ziyaretçiye, her bölgenin, ülkenin benzersiz mutfak mirasını oluşturan farklı tarifler ve hazırlama yöntemleri tanıtılacaktır."

MÜZEDE YER ALACAK BÖLÜMLER

Büyük biber salonu: Burada dünyanın her yerinden birçok biber çeşidine göz atabilirsiniz. Her bölümde ziyaretçiler bu türlerin ekim ve üretim zamanlarını gösteren panellere ve ekranlara ek olarak farklı biber türlerini görebilir, tadabilir ve onlara dokunabilir.

Biyolojik galeri: Bu bölümde ziyaretçilere tohumların kökeni, nerede kullanıldıkları, nasıl geliştirildikleri, hangi koşullar altında farklı iyileştirme aşamalarından nasıl geçtikleri ve biber üretiminde tarih boyunca ne tür makinelerin kullanıldığı tanıtılabilir.

Medya galerisi: Bu bölümde ziyaretçilere medyanın gözünden biber; posterler, TV reklamları, filmler, türküler ve eski ve modern masallar sunularak tanıtılabilir.

Üretim stüdyosu: Ekim, öğütme, kurutma, yağlama, paketleme işlemlerinden oluşan Urfa'nın İSOT üretimindeki tüm adımlarını rehberler, bazı yerel ustaların canlı deneyimini ve bazı dönemlerde dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası ustalar tarafından yapılan sunumlarla açıklayacaktır.

Bayan İsot'un Mutfağı: Ziyaretçiler, pişirme ipuçları, tarifler ve genel tavsiyelerle yemeklerde biber kullanımını öğrenebilecekleri Bayan ISOT'un Mutfağına uğrayabileceklerdir. Ayrıca bu mutfakta yıl boyunca birçok aşçılık dersi verilecek ve bu dersler gelecekte sertifikalandırılabilir nitelikte olacaktır. Ziyaretçiler, Yemek severlerin haritasını bulabileceği müze Blog'unu ziyaret ederek Bayan ISOT'un bilgeliğinden faydalanabileceklerdir.

Müze (biber) mağazası: Bir biber severin isteyebileceği her şey, hazır baharat, ot, kitap, yemek tarifi ve baharat posterleri gibi şeyler Müze mağazasında ziyaretçilere sunulacaktır. Aynı koleksiyon müzenin online mağazasında da satışa sunulabilir.

Müze Restorant: Yerel geleneklerle hazırlanan farklı tür ve yemeklerin yanı sıra, çok sayıda uluslararası yemek ve baharat ve biber dokusuyla çeşitlendirilmiş tarifler sunacaktır.

Çevre dostu konaklama: Turizm hareketliliğinin artmasıyla çevre dostu turizm giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu hareketliliğin çevre üzerinde minimum etkiye sahip olacak şekilde tasarlanan turizm tesislerinin önemini arttırmaktadır. Bu kapsamda turistlere çatı katında konaklama deneyimi yaşatarak çevreci ve yerel bir deneyim yaşatılması amaçlanmaktadır.

ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Açılacak olan İsot Müzesi'nde aynı zamanda çeşitli etkinlikler düzenlenerek ziyaretçilerin hoş vakit geçmesi amaçlanacak.