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'de 6 fosili ele geçirildi

'de polis ekiplerince, milyonlarca yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen 6 fosili ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. Yakalananlardan ikisinin, daha önce de deniz yıldızı fosili satarken polise yakalanan kişiler olduğu ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 25.1.2021 18:30 Son Güncelleme: 25.1.2021 18:40 ABONE OL
Çanakkale'de 6 deniz yıldızı fosili ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şüphelinin, 2 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen deniz yıldızı fosilini satmaya çalıştığını belirledi.

Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla 6 deniz yıldızı fosilini ele geçirirken, şüpheliler M.V., B.Ç., K.T. ve A.S.'yi gözaltına aldı.

Daha önce de ellerinde bulundurdukları bir deniz yıldızını satmaya çalışırken polise yakalanan M.V., B.Ç. ile diğer şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

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Çanakkale'de 6 deniz yıldızı fosili ele geçirildi
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