Son dakika: Bir baba iki DNA! Boşanan çift raporu görünce şoka uğradı

Son dakika haber: Anlaşmalı boşanan çift, dedikodular üzerine çocukların babadan olduğunu ispatlamak için mahkemeye başvurup, DNA testi istedi. Adli Tıp önce "Çocuklar babadan değil" diye rapor verdi. Ancak daha sonra baba M.A.'nın ilik nakli nedeniyle DNA'sının değiştiği ve birden fazla DNA'ya sahip olduğu ortaya çıktı. 3 çocuk annesi A.V.'nin (32) inanılmaz hukuk mücadelesi, 36 bin nüfuslu Sarıgöl'de yaşandı. 2005'te M.A. ile evlenen A.V.'nin, tüp bebek tedavisi sonrası çocuğu oldu. Çiftin daha sonra normal yoldan iki çocuğu daha oldu. 13 yıl evli kalan çift, 2018'de anlaşmalı boşandı. M.A. bir süre sonra çirkin dedikodular ve ailesinin baskısı üzerine, çocukların kendisinden olduğunu ispatlamak için 2019'da soybağı tespit davası açtı. İzmir Adli Tıp, çocuklar ve babadan örnekler alarak DNA incelemesi yaptı.