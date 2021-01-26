Furkan Duman yaşadıklarını SABAH’a anlattı: Türkiye'den uçak gelince Hollandalı doktorlar şoke oldu

Türk vatandaşı 47 yaşındaki İlhan Duman, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yaşıyordu. Memleketi Nevşehir'den 1990 yılında Hollanda'ya gitmişti. 2017 yılında kısmi felç geçirdi. 3 çocuğu olan Duman, 8 Ocak'ta koronavirüse yakalandı. Belirtisi ağır olmadığı için Hollandalı doktorlar tedavisine evde devam etmesini söyledi. Koronavirüse yakalanan erkek kardeşi ve babası ise hastanede tedavi altında tutuluyordu. Sonra İlhan Duman'ın da durumu ağırlaştı. Ve hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yoğun bakıma alındı, solunum cihazına bağlandı. Doktorlar, Duman'ın fişini çekmeye karar verdi. İlhan Duman'ın Hollanda'da güvenlik elamanı olarak çalışan oğlu 23 yaşındaki Furkan Duman, Konsolosluk yetkilileri ile görüşüp, babasının ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesini sağladı.
KURTARIN BABAMI
Furkan Duman yaşadıklarını SABAH'a anlattı:
"Babamı hastanede yoğun bakıma aldılar. Solunum cihazına bağladıklarını söylediler. 2 gün sonra da cuma günü saat 15.00'te 'babanızın fişini çekeceğiz' dediler. Neye uğradığımı şaşırdım. Dedem, amcam hastanede yatıyordu, yapayalnızdım. İzin vermediğimi söyledim. Hollandalı doktorlar bana 'senin iznine ihtiyacımız yok. Sen izin vermesen de fişini çekeceğiz' dediler. Zaman durdu sanki. Sonra, memleketim geldi aklıma. Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğu ile iletişime geçtim. 'Kurtarın babamı' dedim"
UÇAĞINIZ HAZIRLANIYOR
"Türkiye'den Sağlık Bakanlığı'ndan telefon geldi. 'Merak etmeyin, uçağınız hazırlanıyor' dedi. O an ağlamaya başladım. Sabaha karşı tekrar aradılar, 'uçağınız yola çıktı. Babanızı almaya geliyoruz' dediler. Ve o gün babamın fişini çekeceklerdi ki kurtarıcı bir melek gibi o uçak geldi. Türkiye'den gelen ambulans uçak Amsterdam Havalimanı'na indi. O anı hiçbir zaman unutamam"
HOLLANDALI DOKTORLAR ŞOKE OLDU
Ambulans uçağın Amsterdam'a gelmesiniyle Hollandalı doktorların şoke olduklarını da belirten Furkan Duman "Ben 'babamı aldıracağım burdan' dediğimde bana imkansız diyen doktorlar şoke oldu. 'Hastasını almak için uçak kaldıran Türkiye dışında başka ülke görmedik' dediler. O ana kadar bize saygı göstermeyen yetkililer ve doktorlar bize saygı duydu" dedi.