Furkan Duman yaşadıklarını SABAH’a anlattı: Türkiye'den uçak gelince Hollandalı doktorlar şoke oldu





HOLLANDALI DOKTORLAR ŞOKE OLDU

Ambulans uçağın Amsterdam'a gelmesiniyle Hollandalı doktorların şoke olduklarını da belirten Furkan Duman "Ben 'babamı aldıracağım burdan' dediğimde bana imkansız diyen doktorlar şoke oldu. 'Hastasını almak için uçak kaldıran Türkiye dışında başka ülke görmedik' dediler. O ana kadar bize saygı göstermeyen yetkililer ve doktorlar bize saygı duydu" dedi.