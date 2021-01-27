Şans Topu sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 27 Ocak 2021 Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Şans Topu sonuçları, her hafta Çarşamba ve Pazar günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında MP TV ve Youtube canlı yayınıyla şanslı numaralarla belli oldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinde kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek 27 Ocak MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (27 OCAK)

Milli Piyango Online ile 27 Ocak MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;