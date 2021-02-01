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SON DAKİKA - açıklarında korkutan deprem! ve ’de de hissedildi!

fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. ile () tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre açıklarında bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar ve ’de illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte son dakika deprem haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 2.2.2021 00:04 Son Güncelleme: 2.2.2021 00:04 ABONE OL
SON DAKİKA - İzmir açıklarında korkutan deprem! Manisa ve Balıkesir’de de hissedildi!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre İzmir Karaburun açıklarında saat 23.46'da 4.8 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 6.36 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Manisa ve Balıkesir illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREM HABERİ! İZMİR AÇIKLARINDA 4.8 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Balıkesir ve Manisa illerimizde de hissedilen son dakika İzmir deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

AFAD VERİLERİ

DEPREMİN DETAYLARI

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SON DAKİKA - İzmir açıklarında korkutan deprem! Manisa ve Balıkesir’de de hissedildi!
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