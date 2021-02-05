Rusya vatandaşı Olya Pankova Şırnak’a gelin oldu

Rusya vatandaşı Olya Pankova (26) ile Şırnaklı Şenol Uysal (34), yöresel geleneklere göre düzenlenen sade bir düğün ile dünya evine girdi. Gelin arabasının arkasına 'Türkiye'de yoktu, Rusya'dan aldık' yazdılar.

Şırnaklı İşletmeci Şenol Uysal akraba ziyareti için gittiği Çanakkale'de tanıştığı Rusya vatandaşı İnşaat ve Çevre Mühendis Olya Pankova ile olan 1 yıllık arkadaşlığını düğünle taçlandırdı.

Koronavirüs önlemleri yüzünden aile arasında düzenlene sade bir tören ile dünya evine giren çift, yörenin örf ile adetlerine dikkat ettiler. 34 yaşındaki Şırnaklı Şenol Uysal Çanakkale'de tanıştıklarını belirterek şunları söyledi: "Çanakkale'de tanıştık. Arkadaşlığımız öyle başladık. Sonra iyi anlaşınca ilişkimiz devam etti. Şırnak'a davet ettim. İlk başta internetten baktığında tabi eski olaylar gözüküyordu sürekli, negatif düşünceler vardı. Ama geldikten sonra öyle olmadığını gördü. Ailesi de yine aynı şekilde olumsuz düşünceleri vardı, Şırnak'a karşı doğal olarak. Ama gelip gördüklerinde herkes gibi böyle bir şey olmadığını gördüler. Mutluyuz."

Olya Pankova; "En önemli şey bana iyi davranıyorlar. Şırnak'ta insanlar çok iyi, gerçekten. Mesela asla aç kalmayacaksın. Hangi kapıyı çalarsan herkes, her zaman yardım eder, yemek verirler. Şırnaklı insanlarda en çok sevdiğim şey, kalpleri çok temiz. Hep böyle kalsınlar. Beni kızları gibi sevdiler. Ben gerçekten çok mutluyum. Kültürlerimiz biraz farklı. Mesela sofrayı yer koyarak yemek yiyorlar. Büyüklerin ellerinden öpüyorlar. Bizde böyle bir şey yok. Ama alışacağım." dedi.