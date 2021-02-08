Düzensiz göçmene tabelalı destek

Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü, düzensiz göç rotasında bulunan Meriç Nehri kıyısına 6 dilde en yakın yerleşim yerini gösteren tabelalar astı. Tabelalarda Yabancılar İletişim Hattının numarası da bulunuyor. Edirne Göç İdaresi İl Müdürü Musa Aşılıoğlu, "Göç zordur, göçü yönetmek ise en zorudur" dedi.

İNSANİ VE VİCDANİ HASSASİYET

Aşılıoğlu, dün sabah Meriç Nehri'nin Karaağaç Mahallesi yakınlarındaki kesime tabela asılması nedeniyle burada bulunan basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Ülkemizde uygulanan, ulusal göç politikamız tüm dünyaya örnek olacak şekilde insan hakları temelinde bir politikadır. Düzensiz göç ile etkin bir şekilde mücadele etmekte bu politikamızın bir vazgeçilmezidir. Edirne ilimizde, düzensiz göç ile mücadelemiz, geçmiş yıllardakilerin üstüne daha etkin bir şekilde yürütülmektedir. Düzensiz göç ile mücadelemiz devam ederken bu reaksiyonlarımızın içerisinde insani ve vicdani sorumluluklarımızı da ihmal etmemekteyiz. Düne kadar insan hakları hassasiyetiyle övünen gelişmiş toplumlarda, göçmenlerin akıl almaz zulümlerle karşı karşıya kaldığı hepimizin malumudur. Bizim buradaki hassasiyetimiz ise Meriç nehri kenarlarına yerleştirdiğimiz tabelalar sayesinde gerek soğuk havadan gerekse diğer insani durumlardan kaynaklı olarak zor durumda kalan göçmenlerin bir şekilde acil yardım alabilmeleri ve bu sayede vicdanları yaralayan görüntülerle karşılaşmamızı engellemektir. Tabelalarda 6 dilde en yakın yerleşim alanını gösteren işaretler ve 157 Yabancılar İletişim Hattımızın numarası bulunmaktadır. Uygulamamızın altında yatan sebep ise tamamen insani ve vicdani hassasiyetimizden kaynaklanmaktadır" dedi.

AYLAN BEBEK ÖRNEĞİ

Türkiye'nin göç yönetmedeki başarısına da değinen Aşılıoğlu daha sonra şöyle dedi: "Hepimizin hatırlayacağı üzere Aylan bebek ve onun gibilerin vicdanları yaralayan o görüntüleri hangi birimizin burunlarını sızlatmıyor. Türkiye göçü reddeden bir ülke olmamıştır. Göç zordur ve göçü yönetmek ise en zorudur. Göç meselesinde deve kuşu misali kafasını kuma gömen ve göçü yönetmenin sadece kuvvet kullanmak olduğunu düşünen ülkelerin buradaki hassasiyetimizi anlamalarını gerçekten düşünmüyoruz. Türk milleti; feraseti, inancı, maneviyatı, kültürü ve ayrıca Avrupa'nın aksine sahip olduğu güçlü liderliğinden kaynaklanan motivasyonuyla, göç yönetiminde 21. yüzyılın insanlık adına yüz akı olmayı başarmıştır."

TABELALARDA 6 DİL KULLANILDI

Düzensiz göçmenlerin zor durumda kalmaları halinde arayabilecekleri hattı ve en yakın yerleşim yerini belirten tabelalarda Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça, Urduca ve Bengalce dilleri kullanıldı.