Paslanmaz çeliği ithal ederken, ihracata başladık

Türkiye'nin ilk ve tek paslanmaz çelik üreticisi olan firma, pandemiye rağmen ara vermeden üretime devam etti. Daha önce tamamen bu konuda dışa bağımlı olan ülkemiz, şimdi ise bu sektörde ihracat yapar bir konuma geldi. Öyle ki firma kurulduğu günden bir yana 3. 2 milyar dolarlık yerli üretim ile dış ticaret açığını kapattı.

CARİ AÇIĞIN KAPANMASINA ÖNEMLİ KATKI

Gazetemize fabrika ve sektör hakkında bilgiler veren firmanın CAO'su Ufuk Özdemir "Firmamız, Türkiye'nin ilk ve tek paslanmaz çelik üreticisi olarak kurulduğu günden bu yana ithalata bağlı olan bir sektörü ihracat yapar konuma getirdi. 3,2 milyar dolarlık yerli üretimle cari açığın kapanmasına önemli katkılar sundu. 500 çalışanımız ile birlikte yıllık 300 bin ton üretim kapasitesine sahibiz" dedi.

HİÇ DURMADAN ÇALIŞTIK

2020 yılı pandemi döneminde, fabrikanın üretime ara vermeden çalıştığını ifade eden Özdemir, "Bu konuda 3 önemli ana noktaya değinmek istiyorum. Birincisi başta beyaz eşya, otomotiv, mutfak gereçleri olmak üzere birçok ana sanayinin kritik tedarikçisi konumundayız. Bu yüzden fabrikamızın, 7/24 hiç durmadan faaliyet göstermesi gerekiyordu. Bu bine yakın büyük sanayi üreticisi açısından da kritik önem sahipti. Bu nedenle tedbirlerimizi alarak hiç durmadan çalışmayı sürdürdük" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'DE VAKA GÖRÜLMEDEN TEDBİR ALDIK

Pandemi döneminde alınan tedbir ve yapılan çalışmalarda ikinci olarak değinmek istediği konunun ise erken tedbir almak olduğunu ifade eden Özdemir, "Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek, koronavirüs tedbirlerini Türkiye'de vaka olmadan almaya başlamıştık. Sanıyorum Türkiye'de de önlemleri erken dönemde alan ilk firmalardan biriyiz. Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere tüm bakanlıklarımızın yönetmeliklerini eksiksiz olarak hayata geçirdik. Bunların ötesinde şirketimize özel çalışanlarımızın sağlığını koruyacak ve iş sürekliliğimize katkı sunacak yenilikçi uygulamaları da devreye aldık." dedi.

MOBİL APLİKASYON GELİŞTİRİLDİ

Tedbirler ile birlikte kendi yazılım mühendisleri ile yazılım geliştirdiklerini ifade den Özdemir, " Sağlıklı Yarınlar Mobil Aplikasyonumuz ile sağlık merkezimizin de koordinasyonuyla çalışanlarımızın sağlığını 7/24 takip etmeye başladık. Aynı zamanda mobil uygulamamız çalışanlara yönelik karekodlu takip sistemi ile filyasyon çalışmalarına olanak sağladık. Mobil uygulamamızı başta müşterilerimiz olmak üzere iş ortaklarımıza da ücretsiz olarak kullanımlarına sunduk"

ÜLKEMİZ İÇİN ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Yerli üretimin öneminin salgın ile birlikte bir kez daha anlaşıldığının altını çizen Özdemir, "Dünyada ara mamül sevkiyatında birçok sıkıntıların yaşandığı bir dönemde birçok tedarikçimizin üretim hatlarına anlık olarak ürün tedarikini sağlamanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 7/24 sürekli üretim yapan fabrikamız 2020 yılı sonu itibari ile pandemi öncesi seviyesine geldi. Bu sene içinde üretim tonajımızda %15'lik bir artış hedefimiz bulunmaktadır. Ülkemiz için üretmeye, katma değer yaratmaya bu dönemde de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.