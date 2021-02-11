Son dakika: Katil kocayı yalanlayan fotoğraf! Semra Aysal’ın çektiği fotoğraf delil oldu...





ÇANTA 2 METRE UZAKLIKTA DEĞİL, YANLARINDA!



Katil koca Hakan Aysal'ın yalanını ortaya çıkaran delil niteliğindeki fotoğrafa SABAH ulaştı. Semra Aysal'ın ölümünden dakikalar önce eşi Hakan Aysal'ı çektiği fotoğrafta turuncu renkli çanta birlikte oturdukları kayanın hemen dibinde görülüyor. Oysa ki Hakan Aysal ifadesinde, "Kayalıklarda otururken Semra fotoğraf çektirmek istediğini söyledi. Telefon, yaklaşık iki metre uzaklıktaki çalıların orada duran çantalarımızdaydı. Çantaları almak için gittim. Geriye döndüğümde Semra yoktu" demişti. Fotoğraf karesinde çantanın 2 metre uzaklıkta olmadığı görülüyor. Semra Aysal'ın yakınları bu fotoğraf karesini delil olarak mahkemeye sundu.