Evinde kanlar içinde bulundu: Bu ev uğursuz, babam da bu evde öldü...

Olay yerine gelen ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sibel A. hastanede hayatını kaybetti. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirtilen O.A.'nın evin önünde "Bu ev uğursuz. Babam da bu evde öldü" diyerek feryat ettiği ifade edilirken, cezaevinden bir süre önce çıktığı öğrenilen O.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.