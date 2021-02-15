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Evinde kanlar içinde bulundu: Bu ev uğursuz, babam da bu evde öldü...

’in ilçesinde bir kadın evinde boğazından bıçaklanmış halde bulundu. O.A. annesinin kanlar içinde yattığını 112 ekiplerine bildirdi. Boğazından bıçaklanan kadının öldüğü tespit edilirken, uyuşturucunun etkisinde olduğu belirtilen O.A, "Bu ev uğursuz. Babam da bu evde öldü" diye feryat etti.

İHA
Giriş Tarihi: 15.2.2021 18:02 Son Güncelleme: 15.2.2021 18:07 ABONE OL
Evinde kanlar içinde bulundu: Bu ev uğursuz, babam da bu evde öldü...

İzmir'in Konak ilçesinde, evinde boğazından bıçaklanmış halde bulunan kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Levent Mahallesi 3481 Sokak'ta yaşayan O.A. (22), 112 acil servisi arayarak annesi Sibel A.'yı (46) evde boğazından bıçaklanmış halde bulduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sibel A. hastanede hayatını kaybetti. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirtilen O.A.'nın evin önünde "Bu ev uğursuz. Babam da bu evde öldü" diyerek feryat ettiği ifade edilirken, cezaevinden bir süre önce çıktığı öğrenilen O.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatan polis, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Evinde kanlar içinde bulundu: Bu ev uğursuz, babam da bu evde öldü...
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