Türk Tabipleri Birliği’nden skandal açıklama! Ne terör örgütüne PKK dediler, ne de terörü lanetlediler!

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesi olan Gara'da terör örgütü PKK tarafından 13 vatandaş şehit edilmişti. Sosyal medyada da birçok kurum terör örgütünü lanetleyen açıklamalar yaparak baş sağlığı mesajları yayınladı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi olaydan bir gün sonra sosyal medya hesabından tepki çeken bir açıklama yayınladı.

"NE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK DEDİLER NE DE TERÖRÜ LANETLEDİLER"

TTB sosyal medya hesabından "Acılarını paylaşıyoruz" diyerek şunları söyledi: "Gara'de yaşamını yitirenlerin kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyor, acılarını paylaşıyor ve 13 yurttaşımızın sağ salim kurtarılamaması nedeniyle de çok üzgün olduğumuzu belirtiyoruz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi"

TTB'nin bu paylaşımı sonrasında doktorlar tarafından Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi adına yapılan açıklamaya ardı ardına tepki mesajları atıldı. Hatta kimi şehirlerin Tabipler Birliği Odaları Başkanları da tepki gösterdi.

"BU KATLİAMI KINAMADIĞINIZI, MİLLETİN ACISINI PAYLAŞMADIĞINIZI İZLİYORUZ"

İzmir Hekim Güçbirliği Sözcüsü Dr. Suat Kaptaner Twitter hesabından şunları yazdı: "Sayın TTB Merkez Konseyi üyeleri, 13 yurttaşımız ABD'nin kara gücüm dediği emperyalizmin paralı uşağı PKK tarafından katledilmiştir Bütün bir millet yas içindedir Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi olarak bu katliamı kınamadığınızı, milletin acısını paylaşmadığınızı izliyoruz"

"13 VATAN EVLADINI KATLEDENLERİ KINAYAMAMANIZ, SAMİMİYETSİZLİĞİNİZİN EN BÜYÜK GÖSTERGESİDİR"

Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Lütfi Tiyekli ise "Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı olarak tavrınızı kınıyorum. 13 Vatan evladını katledenleri kınayamamanız, samimiyetsizliğinizin en büyük göstergesidir. Sayın Merkez Konseyi üyeleri lütfen çöreklendiğiniz Türk Tabipleri Birliği'ni en kısa zamanda terkedin" ifadelerini kullandı.

"TERÖRİSTE TERÖRİST DEMEYEN BİR TABİP ODASI YÖNETİMİNİ KABUL ETMİYORUM"

Prof. Dr. Ferhan Özşeker ise "Bu tweetinden dolayı Türk Tabipler Birliğini şiddetle ve esefle kınıyorum, teröriste terörist demeyen bir tabip odası yönetimini kabul etmiyorum. PKK bir terör örgütüdür, hunharca öldürülen 13 aslan da bu milletin kahraman şehididir" dedi.

"TÜRK HEKİMLERİNİ TEMSİL ETMİYORSUNUZ.. YAZIKLAR OLSUN!"

Aksaray Tabip Odası Başkanı Dr. Rıfkı Karabatak ise Aksaray Tabip Odası Başkanı olarak, 13 şehidimizi kurtarılamayan yurttaş diye niteleyip, onların şehadetine sebep olan bölücü şerefsizlere terörist diyemeyen mesajınızı kınıyorum. Türk hekimlerini temsil etmiyorsunuz.. Yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

DOKTORLAR TTB'YE SERT TEPKİ GÖSTERDİ

*Doktor Mehmet Fethi Alişir: "Terör kelimesini bile kullanamıyorsunuz Yazık!!!"

*Doktor Melihşah Yılmaz: "Niye yaşamlarını kaybetmişler, kim yapmış iki kelime ile terör örgütü demeyen siz beni temsil etmiyorsunuz"

*Doktor Mehmet Sucu, "Bir kez daha yerin dibine soktunuz bizi, bin kat acımızı artırdınız, sizinle aynı çatı altında olmaktan utanç duydum, canınız ce.hen."

*Doktor Oğuz, ""Şehit" diyemeyen, terörü ve PKK'yı lanetleyemeyen, merkez konseyini bölücülerin sardığı, sadece adında 'Türk' bulunan bu oluşum beni temsil etmemektedir"

*Doktor Erol Bayraktar: "Bu açıklama benim adıma yapılmış açıklama değildir, kabul etmiyorum, kimin adına yaptıysanız o ismi kullanınız. TTB"

*Gülistan Özdemir: "Teröre terör denmeli. Sırf kamuoyundan tepki almamak için yapılmış bu samimiyetsiz açıklamayı kabul etmiyoruz. Kahrolsun PKK"