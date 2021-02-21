Son dakika haberi: Eskişehir'deki aile katliamında flaş detay: Tefeci izi! Gözaltı sayısı 13'e yükseldi!

Şüphelilerin sorguları devam ederken, aralarında Mehmet Şerif B.'nin eşi Hediye B., İlker K., Zeki O., Hakkı B. ve Fesih Y.'nin de bulunduğu 7 kişi daha gözaltına alındı.

Polis, evde yaptığı incelemede, İlkay Tokkal'ın eşi ve oğluyla birlikte işyerini kapatıp eve geldiğini, dışarıdan sipariş verip yemek yediklerini ve kapıda herhangi bir zorlama olmadığını belirledi.