Son dakika haberi: Eskişehir'deki aile katliamında flaş detay: Tefeci izi! Gözaltı sayısı 13'e yükseldi!

Son dakika haberleri... Eskişehir'de, Tokkal çiftinin evlerinde oğullarıyla birlikte vahşice öldürüldüğü olayda, gözaltı sayısı 10'a çıktı. Güvenlik kameralarında da olay saatinde apartmandan çıkan bir şüphelinin olduğu belirlendi.
Polis., esnaf komşularının ifadeleri doğrultusunda, ailenin tefeciler tarafından öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor.
Eskişehir'de, 16 Şubat'ta İlkay (42) ve Emel Tokkal (41) çifti ile çocukları Doruk'un (4) evlerinde bıçaklanarak katledildiği olayla ilgili gözaltında bulunan, İlkay Tokkay'ın ilk eşinden olan 19 yaşındaki oğlu Buğra Can Tokkal ile eski çalışanı Mehmet Şerif B. ve esnaf komşusu Ersin D. için ek gözaltı süresi alındı.
Şüphelilerin sorguları devam ederken, aralarında Mehmet Şerif B.'nin eşi Hediye B., İlker K., Zeki O., Hakkı B. ve Fesih Y.'nin de bulunduğu 7 kişi daha gözaltına alındı.
Polis, evde yaptığı incelemede, İlkay Tokkal'ın eşi ve oğluyla birlikte işyerini kapatıp eve geldiğini, dışarıdan sipariş verip yemek yediklerini ve kapıda herhangi bir zorlama olmadığını belirledi.
Katil ya da katillerin tanıdık olduğu ihtimali üzerinde duran polis, cinayetin işlendiği, kentin en ünlü ve en kalabalık caddesi olan Hamamyolu Caddesi'ndeki tüm güvenlik kameraları ile MOBESE kameralarının görüntülerini incelemeye başladı.
Apartman girişindeki güvenlik kameralarında ise olayın olduğu saatlerde, şapkalı, eldivenli ve maskeli bir kişinin, elinde poşetle apartmandan çıktığı ve taksiyle şehir dışındaki bir mahalleye gittiğini belirledi.
Polisin bilgilerine başvurduğu, apartmanda oturan komşuların ise vahşetin yaşandığı saatlerde, herhangi bir ses duymadıklarını söyledikleri öğrenildi.
Cep telefonu dükkanı işleten İlkay Tokkal'ın esnaf komşularıyla da görüşen özel ekip, ilginç detaylara ulaştı.
İlkay Tokkal'ın dükkanına zaman zaman tefecilerin gelip gittiğini öne süren esnaf komşuları, bu tefecilerden aralarında "Cenk" ardıyla bilinen bir tefecinin de olduğu bazılarının, birkaç kez Tokkal'ın evine de gittiğini iddia etti.
Esnaf komşular ayrıca, vahşetten önce Tokkal ailesinin evine 2.3 kişinin gittiğini de öne sürdü. Bu bilgiler üzerine, İlkay Tokkal'ın tefecilere borcu olup olmadığını, varsa kimlere borcu olduğunu araştırmaya başlayan özel ekip, katliamın hırsızlık için yapılmış olabileceği ihtimalini de değerlendiriyor. Öte yandan Tokkal ailesinin öldürülmesiyle ilgili gözaltı sayısı 13'e yükseldi.
NE OLMUŞTU!
Eskişehir'de yakınlarının ulaşamadığı Emel Tokkal, İlkay Tokkal ve 4 yaşındaki çocukları A.D.T, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, 3 kişinin cesediyle karşılaştı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Müge Anlı canlı yanında ise korkunç 3'lü infazla ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı. Katil zanlısının, İlkay Tokkal'ın ilk eşinden olan çocuğu Buğra isimli kişi olabileceği iddia edildi.
Polis ekipleri gözetiminde evin kapısını açan çilingir Ahmet Boz, gördüğü dehşeti anlattı. Yaşananları anlatan Boz, dün 13.45 sıralarında iki arkadaşın kendisine geldiğini anlattı.
Kızı, annesine ulaşamadığını, evlerinin kapısını açmasını istediğini anlatan Ahmet Boz, "Ben o kapıyı açarım, ancak polis gelmeden açamam dedim. Ben 155'i aradım. Polisler kayıt açılmasını istedi. Kızı kayıt açtı.
Sonra polisler geldi. Uzun uzun zile bastık. Kapıda zorlama yoktu. Önce zehirlendiler ya da tatile gittiler sandık. Kapıyı biraz zorlanarak açtık. Kapıyı açınca ilk önce İlkay abinin cesedini gördüm. Kapının orada yerde yatıyordu zaten.
Yakınları girmek istedi. Buna engel oldum. Yerlerdeki kanlar kuruydu. Akşam 8 gibi Doruk durmamış. Komşudan tablet almışlar. Yenge hanım lahmacun istemiş. Doruk'un vücudu tanınmaz halde. Gece uyuyamadım.
İlkay abinin ilk eşindeki oğlu ile sıkıntıları vardı. Cinnet geçiren biri kendine o kadar zarar veremez.
Bence bu olay bir cinayet. Ben bu zamana kadar böyle bir olay görmedim.
İlkay abi kapı girişinde Emel abla ve Doruk salonda yerdeydi. Evin her yeri kandı.